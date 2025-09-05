Il convegno che invita alla lettura. A Pesaro il libro torna al centro

Lunedì 8 settembre torna a Pesaro il convegno di apertura di "Adotta l’autore", storico progetto della libreria per bambini Le foglie d’oro, attiva sin dal 1999. Tema dell’edizione 2025 è la domanda provocatoria "A cosa serve leggere?", rivolta a insegnanti e operatori alla vigilia della riapertura delle scuole. Il format, nato a Pesaro nel 2005, mette in contatto bambini e ragazzi con scrittori e illustratori: le classi leggono i loro libri, scrivono agli autori e li incontrano in libreria o in conferenze-spettacolo. Negli anni "Adotta l’autore" ha coinvolto oltre 10 mila studenti all’anno e più di 400 classi, portando in città 120 autori da tutto il mondo. Dopo lo stop causato dalla pandemia, il progetto è ripartito nel 2024 e ora si rilancia con numeri in crescita.

"Leggere è un’esperienza personale e unica, ed è molto difficile rispondere in maniera non banale alla domanda scelta come titolo del progetto. È quello che cercheremo di fare in questo convegno", spiega Stefania Lanari, titolare della libreria. "L’evento è dedicato agli insegnanti, con ben 130 partecipanti. Una scelta formativa importante per il loro ruolo". L’iniziativa è organizzata con gli assessorati alla Cultura e alle Politiche educative del Comune e si pone come un appuntamento regionale, una sorta di "Stati generali" della letteratura. Gli interventi spazieranno dalla Storia alle storie, dal bullismo ai libri come strumenti per costruire ponti.

Secondo il rapporto ISTAT 2025, solo il 40,1% degli italiani legge libri nel tempo libero, nonostante l’aumento dei livelli d’istruzione. I più fedeli alla lettura restano i giovani tra i 10 e i 14 anni, ma la percentuale cala con l’età. Sul fronte delle librerie, nel 2023 sono 147 quelle attive sul territorio regionale: sei comuni sopra i 10mila abitanti ne sono del tutto privi. "Le librerie indipendenti sono in via di estinzione. Sono quelle che propongono ciò che piace al libraio, non ciò che è deciso da altri. Per questo andrebbero tutelate", avverte Lanari. "I bambini non vanno da soli in libreria, sono accompagnati. Leggere rimane un’esperienza fondamentale ed educare alle scelte di lettura è importante. La responsabilità è dei genitori".

Ampia la rete che sostiene il progetto: Comune, scuole, associazioni come Libera Musica e la Biblioteca Controvento, il Museo Rossini e il Magazzino dei Coriandoli, che presenterà per l’occasione la Guida Piccola di Pesaro.

Leonardo Damen