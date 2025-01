Il convento ’fantasma’. Fu la casa delle suore è un rifugio per disperati

Porte forzate, vetri rotti, tappeti di guano alti centimetri, in quella che è ora la casa dei piccioni: l’ex blocco delle suore di via Guidi. Dentro c’erano nemmeno una manciata di religiose che ora vivono in un piccolo appartamento in affitto. Hanno dovuto mollare tutto perché non riuscivano a sostenere i costi. Debiti fino a sopra i capelli.

Il blocco dell’ex suore di via Guidi è a duecento metri dal teatro Rossini e dal tribunale. E’ un enclave nel verde nel cuore della città, abbandonato da oltre dieci anni. All’ultimo piano anche una distesa di bacinelle per raccogliere l’acqua che scende dal tetto.

Non è stato oggetto di saccheggio questo ex convento, come l’ex ospedale psichiatrico, perché dentro non è rimasto più nulla. Qualche disperato che salta la recinzione e passa la notte sopra un materasso, perché, volendo, sono rimasti anche un paio di piumoni colorati. Un ciclista ci aveva fatto un deposito provvisorio: rubato tutto, sparito tutto. In totale 3500 metri tra lo stabile principale ed anche una rimessa per le auto. Un complesso che nasce nel 1951 e che viene terminato nel 1958. Tra le tante ‘desiderate’ della città come l’ex sede della banca d’Italia, il blocco del Bramante, le colonie di viale Trieste, questo è forse l’unico posto della città dove è un continuo via vai di imprese che vanno a vedere e verificare lo stato dell’arte. Piace, ma nessuno stringe anche perché nessuno sa ancora cosa può fare e realizzare all’interno dei quei 3500 metri quadrati. Una impresa edile era anche l’altro ieri all’interno dello stabile per un sopralluogo. Una vicenda che però non si sblocca perché quest’area entra ed esce dai passaggi a livello della Soprintendenza alle Belle Arti di Ancona. Che ha posto un vincolo – pare che abbia tuonato a suo tempo anche l’ex arcivescovo Coccia su questa storia – per cui da alcuni anni a questa parte si è davanti ad un saliscendi di valutazioni: quanto vale? Chi se lo accolla se non sa poi cosa può realizzare?

Oltre a problemi di non secondo piano come l’altezza dei soffitti che sono poco sotto i 5 metri. Una delle tante situazioni che si stanno immergendo nel degrado più totale, un altro di quei posti che diventa ostello per disperati e che non riesce ad uscire dal tunnel. E le suore che fanno? Vivono in un piccolo appartamento facendo attenzione a non accendere per molto tempo le lampadine.

m.g.