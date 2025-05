Il coraggio delle idee da cantare e ballare

"Il coraggio delle idee" è il titolo del musical, realizzato dalla rete Responsabilità, con il coinvolgimento tecnico e artistico di oltre 400 tra studenti e studentesse di tutte le scuole superiori della provincia e il coordinamento del liceo scientifico e musicale Marconi. Da oltre 20 anni la Rete di associazioni impegnate nell’approfondimento dei diritti civili e della legalità collabora con le scuole per stimolare riflessioni attinenti all’educazione civica. "Lo spettacolo di quest’anno – spiega il preside Luca Testa – sarà dedicato agli 80 anni da quel 25 Aprile 1945, quando l’Italia venne liberata dal nazifascismo. Sarà un musical che racconta il coraggio dei partigiani e ricorda il sacrificio di chi ha lottato per la libertà e la Pace". Lo spettacolo si terrà presso l’Auditorium Scavolini di Pesaro in Via dei Partigiani, 22 in quattro date 6, 7,8 e 9 giugno. Per informazioni 3510861976. In fotografia il sindaco e Belloni dell’Usp con prof e studenti dell’edizione 2024.