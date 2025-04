’Il coraggio e la paura’. Stefano Gentili illustra il suo ultimo lavoro

Lo scrittore Stefano Gentili da Lamoli, già autore di raccolte di poesie e romanzi aventi per oggetto tematiche ambientate e sociali ha presentato nei giorni scorsi a Palazzo Ducale di Urbino il suo ultimo lavoro dal titolo "Il coraggio e la paura". Gentili ancora una volta si pone di fronte ad una scelta: fare finta di niente o rischiare tutto per tentare di salvare l’ambiente. "Questa tematica è oggi più che mai attuale - dice lo stesso Gentili - basta guardare il desolante scenario di guerre, il genocidio del popolo palestinese per rubargli terre e soprattutto il mare per estrarre gas. La nostra umanità, la nostra coscienza è chiamata a decidere da che parte stare: dalla parte di chi, pur di vendere armi, è disposto a tutto o di chi vuole costruire un mondo di pace, senza barriere, un mondo giusto".

am. pi.