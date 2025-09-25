Il cordoglio della città per la morte prematura di Barbara Morelli

Se n’è andata all’improvviso lunedì scorso Barbara Morelli (foto), una delle storiche ospiti del Centro disabili delle Ville di Montefelcino, aveva 55 anni. Una come lei un tempo la si sarebbe definita "infelice", e già a quei tempi era una definizione che non definiva niente. Chi è che decide se un’altra persona è felice?

In base a quali standard?

E comunque, come molte persone che come lei sono semplici e incapaci di malizia, "la Barbarina", come la chiamavano gli amici, ha regalato affetto, calore e amicizia a quanti l’hanno conosciuta e certamente il suo ricordo durerà a lungo. Così, per esempio, a nome di sua figlia Natascia, che era grande amica di Barbara, l’ha commemorata Tiziana Alesi: "Ciao Baby, sono Naty. Oggi sono veramente triste, il mio cuore batte forte ed è spezzato dal dolore. Perché tu non ci sei più. Lo so che adesso stai bene, la mamma me lo ha detto, ma io non riesco a smettere di piangere. Quanto cose abbiamo fatto insieme: le gite, la pasta, i lavoretti di Natale, i compleanni, la musica, i balli, le gare per lo smalto più bello o il rossetto più rosso, e tante altre cose… Come farò senza di te? Senza le nostre scaramucce che si risolvevano quasi subito con un abbraccio, le nostre risate. Lo so che al centro abbiamo altri amici, ma tu eri la mia amica del cuore e senza di te non sarà piu la stessa cosa. Ti prego Baby, se puoi vienimi in sogno, così potrò di nuovo abbracciarti. Se puoi, proteggimi da lassù". Barbara lascia la mamma Adriana.

