Il coro di "Una scuola tra le note" vince il primo premio: i piccoli di Bellocchi emozionano

Grazie agli insegnamenti del poeta Toni Bungaro e del musicista fanese Marco Pacassoni, il coro "Una Scuola tra le Note" diretto dal maestro Giorgio Caselli ha conquistato il primo premio alla 4ª edizione del Gran Premio Internazionale di Canto Corale "CorAmare" di Sestri Levante, sezione Scuole Primarie. I piccoli coristi della Scuola Primaria Tombari di Bellocchi, rappresentati dalle voci bianche degli alunni delle quinte, hanno emozionato tutti con "Meravigliosa", il brano scritto ed inciso a Fano con l’artista pugliese, presentando in concorso anche altre due sue canzoni, tra le più belle del panorama cantautorale italiano, "Guardastelle" e "Il cielo è di tutti". "Siamo orgogliosi e commossi - dicono dall’associazione culturale ‘Tra le note’ -. I nostri ragazzi tornano vincitori convincendo l’esperta giuria con la presentazione del percorso che ha condotto alla composizione di ‘Meravigliosa’ frutto della collaborazione di Bungaro e del poliedrico Pacassoni con i bambini del Circolo Didattico Sant’Orso, passando attraverso i due brani del famoso cantautore: "Guardastelle" e "Il cielo è di tutti" con le parole di Gianni Rodari e musica dell’artista pugliese". Si tratta infatti di un percorso finalizzato a far emergere i sentimenti di amore e solidarietà, l’integrazione di tutti i bambini per combattere le loro paure, attraverso il canto, l’educazione musicale e la poesia. Ora l’appuntamento è a Fano nei giorni del 2 e 3 giugno in cui si svolgerà la 5° edizione del Concorso Nazionale "Sulle note della fortuna" " che vedrà 4 cori vincitori, con la partecipazione di circa 200 bambini esibirsi al cinema Teatro Politeama.

ti.pe.