Il Coro Filarmonico si sta preparando per “L’Elisir d’amore“

E’ iniziata la stagione estiva del Coro Filarmonico Rossini di Pesaro, diretto dal 2022 da Federico Raffaelli, successore del Maestro Roberto Renili, direttore del coro fin dalla sua fondazione nel 1996. Il primo appuntamento della rassegna si è svolto a Gabicce Mare nell’ambito degli eventi organizzati per la festa della “Stella Maris“. Si è trattato di un concerto di musiche sacre del ‘700 e dell’800 con pagine di Mozart, Rossini, Verdi e Mascagni. Il secondo appuntamento sarà domenica 25 giugno a Senigallia dove verrà rappresentato L’elisir d’amore. L’opera verrà replicata il 22 luglio a Ostra e il 23 luglio a Piobbico. Il terzo appuntamento è in programma giovedì 3 agosto. Nell’ambito della rassegna curata da Amat, Miralteatro, che si tiene nell’anfiteatro di Villa Miralfiore di Pesaro, il Coro Filarmonico proporrà i Carmina Burana di Carl Orff. Carmina Burana è una silloge di 24 brani composti da Carl Orff su testi medievali per la maggior parte in latino. Filo conduttore dell’opera è il potere della Fortuna su tutte le vicende umane, ma sono presenti anche altri temi come la salute, la natura, il ritorno della primavera, l’amore, il cibo e il vino. A seguito dell’enorme successo della versione originale, che richiede un organico imponente, Orff ne realizzò in seguito anche un adattamento per soli, coro misto, coro di voci bianche, due pianoforti e percussioni, per permetterne l’esecuzione anche ad ensemble ridotti.

ma. ri. to.