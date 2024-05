Il coro gregoriano del Conservatorio per la messa solenne della Pentecoste

Come è ormai tradizione anche quest’anno si rinnova la collaborazione del Conservatorio Rossini con l’Arcidiocesi di Pesaro e la Comunità Frati Servi di Maria in occasione della festività della Pentecoste: oggi alle 18 nel Santuario della Beata Vergine delle Grazie, P. Roseto M. Saccà priore della comunità frati Servi di Maria di Pesaro celebrerà la messa solenne a cui parteciperà il Coro Gregoriano del Conservatorio diretto dal Maestro Gabriele Gravagna. La celebrazione sacra sarà anche l’occasione per festeggiare i trent’anni compiuti del Coro Gregoriano, istituzione didattica nata all’interno del Conservatorio per iniziativa dello stesso Gravagna nel 1994. Il Maestro Gravagna ha scelto per l’occasione una serie di canti risalenti ai secoli X – XII tratti da codici conservati nelle biblioteche nazionali e dei monasteri di diverse città europee (Laon, Parigi e Benevento ecc.). Fra gli altri, saranno eseguiti la sequenza Veni Sancte Spiritus e l’inno Veni creator Spiritus, brani di grande suggestione e particolarmente significativi.

ma.ri.to.