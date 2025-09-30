Il coro inclusivo di Auser Rossini riprende: "Una musica al servizio delle diversità"

Voci che curano fragilità e solitudini. Martedì 7 ottobre alle 18.30, nell’oratorio della parrocchia di Loreto, il Coro Inclusivo di Auser Rossini riprende gli incontri. L’iniziativa è gratuita e non richiede alcuna esperienza musicale. A raccontarne lo spirito è Jimena Llanos, presidente dell’associazione, cantante lirica diplomata al Conservatorio di Pesaro e cantoterapeuta. "La nostra realtà è stata fondata alcuni mesi fa proprio in occasione del non compleanno di Rossini. È un’attività di volontariato con uno sguardo inclusivo".

I primi mesi di vita associativa sono già stati pieni. "Abbiamo iniziato un percorso di prova nella parrocchia di Loreto. Un’attività che si adatta alle varie tipologie di persone che partecipano: adulti, terza età, persone senza esperienza di canto, alcuni con fibromialgia, malattie respiratorie e foniatriche. Individui completamente diversi tra loro ma che hanno creato un gruppo umano. La finalità non è di tipo musicale, ma la musica è al servizio delle diversità".

Da professionista della voce, Llanos mette le proprie competenze al servizio degli altri, al fianco di Paola Prinzivalli, musicoterapeuta, e Karla Carballo, insegnante di sostegno. Nel coro, spiega, "il canto lirico non è presente, ma alcuni elementi tecnici, come la respirazione profonda, sono utilizzati come strumenti per le necessità delle persone".

Per iscriversi è sufficiente aderire a una delle associazioni Auser attive sul territorio. Info: 338 1857926.

Leonardo Damen