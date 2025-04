Il coro: "Ma serve davvero questo polo logistico?"

"Né Chiaruccia né l’ex zuccherificio sono aree idonee per un polo logistico che movimenta centinaia di mezzi tutti i giorni". Il consigliere comunale Francesco Panaroni e la coordinatrice provinciale di M5S Marta Ruggeri dico no all’insediamento della struttura "vicino ai quartieri di Madonna Ponte, Sant’Orso o Bellocchi. Non è immaginabile oltrepassare il limite invalicabile della superstrada per l’insediamento di nuove strutture. Se sono legittimi gli interessi e le richieste del privato, dall’altro l’amministrazione comunale ha il dovere di guardare all’interesse pubblico per il quale, a volte, si deve avere la forza e la determinazione di dire no". Panaroni e Ruggeri convengono che "gli scheletri all’ex zuccherificio sono da eliminare, magari per realizzare un palazzetto dello sport, dell’housing sociale e un albergo come suggerito dalla giunta Serfilippi, ma perché non chiedere di realizzarli direttamente all’attuale proprietà? E comunque a Fano serve davvero un polo logistico?".

E’ la stessa domanda che si pone l’associazione La Lupus in Fabula: "Fano ha bisogno di un nuovo polo logistico? A quali interessi e funzioni risponde? Quale saldo positivo genera in termini di posti di lavoro? Ha senso farlo in quell’area o c’è un’area più idonea? Si può fare senza consumare altro suolo, recuperando il patrimonio edilizio vuoto o in disuso? È pensato in funzione di come si modificherà la logistica nei prossimi 20 anni anni o guarda solo alle condizioni del presente?". Per poi aggiungere: "Se può essere condivisibile che l’area dell’ex zuccherificio sia riservata a funzioni sportive, sociali ed abitative, non è accettabile che la destinazione di un’area riservata ad industrie insalubri di 1ª e 2ª classe (Chiaruccia ndr) non sia il frutto di un percorso partecipato, che potrebbe concludersi con una variante, ma anche con la decisione di non fare nulla".

Nel dibattito si inserisce anche il consigliere comunale di In Comune, Samuele Mascarin, in sintonia con l’ex sindaco Carnaroli almeno quando dice che "l’urbanistica non si fa sui nomi dei proprietari" o sul richiamo "al coraggio che dal 2004 è mancato, trasversalmente, nell’affrontare i grandi nodi, soprattutto infrastrutturali, della programmazione urbanistica di Fano: vent’anni che coincidono con l’affermazione, tanto nel centrodestra quanto nel centrosinistra, di sindaci interpreti di un civismo che non ha mai espresso una cultura politica di spessore. Non sono invece d’accordo con Carnaroli sulla mancanza di visione da parte del centrosinistra: il percorso di partecipazione ed elaborazione di ‘Orizzonte Fano’ ha rappresentato uno dei momenti più significativi e innovativi di quei vent’anni e che avrebbe potuto essere la premessa di una radicale svolta. Premessa contraddetta e tradita da alcuni errori come l’introduzione della previsione di un polo logistico nell’area dell’ex-zuccherificio. Errori che si sommano a quelli pregressi come - Carnaroli se lo ricorderà perché era sindaco - l’aver venduto i terreni comunali della zona industriale".

an. mar.