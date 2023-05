Il coro musicale degli Evangelici in visita al carcere di Fossombrone

Visita al carcere di Fossombrone da parte del ta ai detenuti del carcere di Fossombrone come gruppo corale e musicale delle Chiese Cristiane Evangeliche di Cagli e Pesaro. Dice Otello Ercolani: "Non è la prima volta che negli anni portiamo eventi all’interno di carceri della zona, con cantici cristiani, testimonianze e il messaggio della parola di Dio tratto dalla Bibbia. Ci sono persone che hanno sbagliato, sicuramente, ma non per questo vanno dimenticate. Ho scoperto un vero e proprio mondo fatto di padri, madri, figli e figlie che riscoprono il valore della famiglia quale valore molto forte e sentito in carcere, proprio a causa del distacco forzato. Il carcere non è il luogo dell’assenza di Dio, al contrario, per alcuni è stato necessario "perdersi" per "ritrovarsi". Il gruppo ha incontrato diversi detenuti così come agenti ed educatori".

l. d.