Il Coro San Carlo sul palco. Canti nel segno del Natale

ll Coro San Carlo di Pesaro sarà presente all’interno della prima festa pubblica per celebrare il Natale, organizzata a Sant’Angelo in Lizzola, oggi alle 19. L’evento, che accoglie le festività natalizie, è frutto di una rete di collaborazioni di tutti gli Enti che operano nel territorio: la Parrocchia in primis che organizza a partire dalle 15 giochi per grandi e piccini e che è la promotrice del momento più importante, quello con il coro San Carlo alle 19.

All’iniziativa hanno anche collaborato l’associazione Auser e l’associazione Etra che permetteranno di visitare la Torre Civica e il palazzo Mamiani con la mostra "Le storie ritrovate" e la Pro loco che organizza l’accensione dell’albero, oltre a tutti i negozianti che terranno aperte le loro attività proponendo le specialità della zona. Un pomeriggio intenso che culminerà con l’esibizione del Coro San Carlo, sotto la direzione del Maestro Salvatore Francavilla, all’interno della chiesa di San Michele: "Il coro è sempre lieto di incontrare anche un pubblico nuovo - afferma il direttore Claudio Colapinto -. Winter voices (voci d’inverno) è un concerto per voci ed organo, che ci darà modo anche di valorizzare lo strumento all’interno della chiesa di San Michele. Il programma musicale, in perfetto stile della compagine, è un percorso che attraversa varie epoche e stili, con brani anche dal tono popolare e riconoscibili anche da chi non è abituato alla musica polifonica. Dall’Alleluja di Haendel a Mozart, fino all’omaggio a Rossini con l’Ave Maria tratta dai suoi Péchés de vieillesse. Ringraziamo Don Andrea Marescotti ed Antonella Micaletti per questo gradito invito". Il Coro si è arricchito di tante voci nuove e per alcuni, questi concerti natalizi, saranno l’occasione per un debutto che segna il grande impegno dei nuovi arrivati in attesa del tradizionale appuntamento del 6 gennaio 2024 nel Duomo di Pesaro. Il Coro San Carlo è composto da cantanti di tutte le età. E’ un gruppo coeso e storico per la nostra città. Ha infatti una lunga tradizione.

b.t.