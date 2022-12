Il corpo di Anastasiia rientra in Ucraina Il sindaco proclama per oggi il lutto cittadino

di Anna Marchetti

Fano in lutto per Anastasiia. Lo ha decretato per la giornata odierna il sindaco Massimo Seri in occasione del ritorno in Ucraina della salma della giovane donna di 23 anni, uccisa dal marito lo scorso 14 novembre. Questa mattina, prima della partenza della salma, alle 11 ci sarà una breve cerimonia religiosa nella cappella della camera mortuaria di Fano con la presenza di padre Vlodymyr Medvid, il cappellano degli ucraini fanesi, e il vescovo Armando Trasarti. Poi la partenza del feretro, su un pulmino, per Uzhorod, città di origine della famiglia di Anastasiia. Qui, ad attenderla, ci saranno il padre e la sorella minore, quest’ultima rientrata in Ucraina per non lasciare il genitore da solo durante le festività natalizie.

Dovranno, invece, rimanere a Fano ancora per alcuni giorni il figlio della giovane uccisa e la madre Elina, 50 anni, a cui il piccolo è stato affidato definitivamente lo scorso 23 dicembre. Dopo aver risolto le ultime questioni burocratiche anche nonna Elina e suo nipote potranno tornare in patria, una zona dell’Ucraina a confine con Slovacchia e Ungheria dove la famiglia vive e lavora e che è stata toccata in modo marginale dalla guerra.

Per sostenere la famiglia di Anastasiia nelle ingenti spese per il rientro della salma, Comune e Caritas sono riusciti a raccogliere circa 2mila euro. Con la dichiarazione di lutto cittadino, che però non comporta la chiusura dei negozi, ma l’esposizione a mezz’asta delle bandiere (europea, nazionale e cittadina), "la città partecipa al dolore – fa sapere il primo cittadino – e al lutto della famiglia". L’Amministrazione comunale, che si è sempre mostrata attenta e sensibile al caso di Anastasiia, con il lutto cittadino ha voluto interpretare il cordoglio della città di Fano per la morte della giovane mamma.

Anastasiia è stata uccisa dal marito nell’abitazione di viale Trieste dove viveva da quando aveva abbandonato l’Ucraina in cerca di un futuro migliore per sè e per il figlio. Dopo il rientro in Patria della salma di Anastasiia, nei prossimi giorni toccherà ad Elina e al nipotino. Dalla morte della mamma fino al 23 dicembre, il bambino è stato provvisoriamente accolto in casa dal parlamentare Mirco Carloni, fratello della titolare del ristorante Osteria dalla Peppa dove lavorava la giovane donna uccisa. "Noi lo abbiamo custodito come un figlio perché ne aveva bisogno, poi quando è arrivata la nonna abbiamo fatto l’impossibile per farli ricongiungere - ha detto Carloni –. Ringrazio mia moglie e mio padre per quanto hanno fatto, senza di loro sarebbe stato impossibile"

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne anche il presidente del Senato Ignazio La Russa ha voluto rendere omaggio ad Anastasiia incontrando in municipio mamma Elina e depositando un mazzo di rose davanti all’abitazione nella quale la ragazza ha perso la vita.