Il Corso si trasforma nella via dedicata alla poesia

Una rassegna che si chiama "Parole" non poteva che mettersi in cerca di poeti. E dunque, se cercate e trovate la vostra realizzazione nella poesia, segnatevi la data del prossimo 10 marzo. Quel giorno, infatti, il corso di Fossombrone si trasformerà nella via delle poetesse e dei poeti. Dandosi un tono un po’ sbarazzino e informale, la manifestazione si chiamerà "Poesia al taglio" e vedrà il corso Garibaldi farsi scenografia di letture pubbliche, aperitivi letterari, performance di strada e quant’altro. Insomma, poesia "a portar via". Tutto all’insegna della parola poetica declinata nelle sue varie possibilità.

Si tratta, anche, della terza edizione della "Zattera dei Poeti", kermesse ideata dalla Casa degli Artisti, dapprima attraccata alla Golena del Furlo, e ora approdata a Fossombrone, per l’appunto nell’ambito della rassegna Parole.

Questa terza puntata vede l’organizzazione dell’associazione maceratese Umanieventi. Inviate tre vostri componimenti a: umanieventi@gmail.com: le opere che a giudizio dell’organizzazione saranno le più degne di attenzione verranno lette dallo stesso autore/poeta durante lo "struscio" nel corso Garibaldi. Importante: le composizioni devono arrivare prima del 29 febbraio.

Il programma prevede, dalle 10 alle 18: Poesie nel cassetto, Aperitivi di versi (diversi), Pranzo con rime, Struscio di parole; da segnalare infine un Laboratorio di scrittura creativa per i ragazzi dai 14 ai 19 anni, in collaborazione con l’Istituto di istruzione superiore Luigi Donati.

