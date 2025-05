Il cortile del Raffaello avrà presto un impianto di videosorveglianza

Il cortile del Collegio Raffaello avrà presto un impianto di videosorveglianza che renderà più sicuro un luogo aperto frequentato ogni giorno da cittadini, turisti, studenti e avventori dei due locali pubblici che vi si affacciano. Lo ha deciso il Consiglio d’amministrazione del Legato Albani, che gestisce tale spazio insieme al resto del palazzo, adottando una delibera nell’ultima seduta, in risposta a delle precise segnalazioni effettuate nel corso del tempo dal bar e specialmente dal ristorante che è collocato proprio nel cortile. "Purtroppo, negli ultimi mesi sono stati vari gli episodi occorsi ai danni dell’arredamento esterno che il ristorante conserva sotto al portico - spiega il presidente del Legato, Giorgio Londei -, i quali si aggiungono a periodici danneggiamenti anche dell’arredo fisso del cortile, così come ad atti di inciviltà ai danni del bar o delle porte dei locali occupati dalla Scuola di Restauro dell’Università. Insomma, era il momento di adottare dei deterrenti al fine di scongiurare il continuo ripetersi di danni". Nel corso degli anni, varie volte tavolini, fioriere, panchine, sedie e muri sono stati danneggiati, rovinati, imbrattati o rotti in vario modo. Questo perché il cortile rimane aperto fino a tarda notte, seguendo gli orari d’apertura del bar. Nelle ore più tarde, però, è facile che ci si possano addentrare persone che poi danneggiano il materiale. Attualmente, nell’area non sono presenti telecamere di proprietà del Legato, per cui il Cda ha ritenuto fosse l’ora di procedere all’acquisto.

