Il Cristo in Pietà ripulito dallo smog

Non c’è due senza tre per le opere d’arte bisognose di una pulizia al Collegio Raffaello. Si sono da poco conclusi gli interventi di manutenzione ai due busti commemorativi di Pascoli e Serpieri, che già si prepara un terzo intervento di pulizia, stavolta riguardante un’opera ben più antica, databile al Cinquecento: l’altorilievo con il “Cristo in Pietà“.

"Dopo il bel risultato ottenuto col rinnovamento dell’atrio monumentale del palazzo – spiega il presidente dell’amministrazione Giorgio Londei – in cui sono stati puliti i due busti e le lapidi eretti negli anni Venti del Novecento, e sono state ritinteggiate le pareti, che si presentavano scrostate, è ora il turno di un’altra opera, più defilata ma di interesse storico più alto, la scultura della Pietà che si trova sopra la porta del Circolo Cittadino, all’estremità destra del porticato. Un altro passo che va nella direzione di mantenere il decoro del palazzo quanto più possibile".

La pulitura del “Cristo in Pietà“ dovrebbe iniziare domani e concludersi entro la settimana, e sarà a cura della ditta urbinate “Il Compasso“, di Michele Papi, già operativa per i monumenti dell’atrio. È prevista la rimozione dei materiali depositati nel tempo sul rilievo (polvere, guano, residui di smog) e la stesura di uno strato protettivo finale. La scultura, che presenta tracce colorate, probabilmente di doratura, raffigura Cristo morto che emerge dal sepolcro, tipica iconografia di Gesù in Pietà, emblema frequente dei Monti di Pietà, ovvero i banchi dove si andavano ad impegnare beni e gioielli in cambio di un prestito in denaro, unica alternativa agli usurai, nei secoli antichi. Dove oggi sorge il Collegio Raffaello infatti, in alcuni locali non lontani da dove oggi vi è la scultura, aveva sede il Monte di Pietà urbinate, costituito nel 1468, su impulso della contessa Battista Sforza.

Da questi elementi storici, oltre che dallo stile della scultura, si può ipotizzare la datazione di inizio Cinquecento. Il Monte di Pietà sorse, influenzato dalla predicazione del francescano fra Domenico da Leonessa, come alternativa cristiana all’attività di prestito dei banchi ebraici. Nel Settecento, con l’erezione del Collegio, il Monte dovette trasferirsi ma il rilievo fu ricollocato nell’attuale posizione, preservandolo dalla distruzione. Con decreto ministeriale del 7 maggio 1943, il Monte di Pietà urbinate fu assorbito nella Cassa di Risparmio di Pesaro.