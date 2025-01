Il Csm ha votato ieri per Corinaldesi come presidente del Tribunale

Si profila un nuovo presidente per il tribunale di Urbino. Silvia Corinaldesi ha ricevuto 3 voti durante la votazione che si è svolta alla V commissione del Csm. A lei sono andate le preferenze dei consiglieri Ernesto Carbone, Eligio Paolini e Michele Forziati. Due voti (Maurizio Carbone e Domenica Miele) sono andati a Luigi Reale mentre si è astenuta il consigliere Claudia Eccher.

Dal 3 settembre 2018 Corinaldesi è in servizio al Tribunale di Ancona come presidente della prima sezione civile, che comprende la Sezione Lavoro e la Sezione specializzata per la protezione internazionale e la materia dell’immigrazione ed ha competenza in materia di famiglia, affidamento e mantenimento minori, contenzioso ordinario in materia di proprietà, possesso, condominio, responsabilità extracontrattuale, successioni, divisioni.

È entrata in magistratura nel 1998 e ha assunto le funzioni di giudice nel maggio 2000, al tribunale di Termini Imerese. Ha svolto le funzioni di giudice civile e penale. Ha anche svolto un periodo, dal 2004 al 2008, fuori ruolo (nella commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e al dipartimento delle politiche per la famiglia, presso la Presidenza del consiglio dei ministri). Rientrata in ruolo subito dopo la fine dell’incarico, dal novembre 2008 ha prestato servizio al tribunale di Rimini con funzioni giudicanti penali (monocratiche e collegiali). Qui è stata negli ultimi due anni presidente di uno dei due collegi penali. È stata componente, e dal 2014 presidente, della corte d’assise, celebrando diversi processi per omicidio, omicidio preterintenzionale e sequestro di persona a scopo di estorsione. Nel quadriennio 2012-2016 è stata componente del consiglio giudiziario presso la corte d’appello di Bologna, facendo parte della sezione autonoma per i giudici di pace e della commissione flussi.