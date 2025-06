Il Cuccurano conferma Ordonselli e punta alle posizioni di vertice

Per adesso è prima sul mercato, nel senso che ha già definito o quasi la rosa della squadra, poi in campionato si vedrà. Di certo il Cuccurano si è mosso subito per programmare la prossima stagione sportiva (Seconda categoria, girone B). "Abbiamo deciso – spiega il presidente Gloriano Busca – di affrontare la prossima stagione sportiva confermando l’allenatore Tommaso Ordonselli con il suo staff per il grandissimo lavoro svolto nella stagione precedente, concordando insieme a lui il programma per la nuova stagione: restringere leggermente la rosa per rendere tutti i ragazzi che ne faranno parte protagonisti; L’obiettivo rimarrà quello di arrivare nelle primissime posizioni nel campionato di seconda categoria".

Ecco il quadro delle operazioni concluse finora.

Cessioni: Anis Hotmani (portiere), Luca Sorcinelli (difensore), Tommaso Traiani (centrocampista), Paolo Traiani (centrocampista). Alex Cenerilli (centrocampista), Francesco Sorgente (attaccante), Alessandro Casalini (attaccante), Riccardo Gambelli (attaccante).

Acquisti: Denis Vescioli (all. portieri), Maicol Palazzetti (portiere), Luca Valentini (difensore), Andrea Stefanini (difensore). Matteo Moschella (difensore). Alessandro Falcioni (centrocampista), Andrea Fossa (centrocampista), Matteo Damiani (attaccante). am.pi.