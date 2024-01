Il “Culto di Lympha“ all’Alexander

Oggi alle 21, nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste 20, a Pesaro, inaugurazione della mostra collettiva “Culto di Lympha“ a cura dell’Associazione culturale Pavel Florenskij. Ingresso libero.

Mostra visitabile fino all’8 febbraio. Andrea Aglani, presidente Associazione Culturale Pavel Florenskij scrive: "L’intento dell’Associazione è quello di mettere in scena un evento legato all’antico culto pagano delle vestali per valorizzare l’importanza dell’acqua che la vede per trasposizione della Dea Lympha. L’idea di rievocare un antico culto pagano nasce dal grande potere taumaturgico insito nell’elemento acqua".

l. d.