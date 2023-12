Il cuore dei volontari: "Doniamo vestiti a chi è in difficoltà. Ben mille persone"

Quindici anni di solidarietà, quindici anni di un donare totalmente disinteressato: è questo il grande traguardo di ElimSmile. L’associazione di volontariato, infatti, oggi festeggerà il suo compleanno con un mercatino, in via della Battaglia 41, dalle 10 alle 20. Cosa si potrà trovare in questa rivendita? Sicuramente abiti, come camice e pantaloni, ma anche oggettistica e suppellettili, libri e giochi per i più piccoli, il tutto, però, con una particolarità: il prezzo stracciato. Si parte infatti da 2 euro in su, in quanto la funzione del mercatino è quella dell’autofinanziamento: "Abbiamo circa un migliaio di persone a cui forniamo gratuitamente vestiti e abiti, basta che ci lascino il nome – spiega Palmina Troiani, volontaria –. Tutto il materiale è diviso per categorie, partendo da giochi e vestitini per i più piccoli fino ad arrivare a degli abiti per i grandi che, magari, hanno bisogno di una mano per un colloquio di lavoro. Adesso che la Caritas non prende più i vestiti, quelli che li avevano li hanno donati a noi. Questo ci ha portato ad avere un magazzino dove stipare e fare stoccaggio di tutto quello che può servire. Per esempio, se abbiamo, in un periodo, donne di religione musulmana che hanno bisogno di abiti, metteremo loro a disposizione gonne lunghe e abiti coprenti. Inoltre, nella parte di sopra, abbiamo una piccola aula studio, dove dei ragazzi vengono a dare una mano con i compiti ai più piccoli. Inoltre, c’è anche una cucina, sempre pronta a preparare un pasto caldo per chi ne ha bisogno ed è affamato".

Ma come è nata l’associazione? A spiegarlo è Vilma Guadagno, fondatrice di ElimSmile: "Una volta mio figlio era andato a fare il missionario e io andai a trovarlo – spiega Vilma –. Ho visto che avevano un grande gazebo con letterature cristiane per evangelizzare, ma anche scatoloni pieni di maglie, maglioni e camicie. Mi ha spiegato che avevano unito il materiale e lo spirituale, aiutando le persone con abiti e cibo, ma sempre con la parola di Dio. Questo mi ha fatto pensare che avremmo potuto fare lo stesso a Pesaro. Inizialmente, siccome non avevamo una location fisica, ci siamo appoggiati alla Chiesa Cristiana Evangelica in via Valentini e, il 28 dicembre 2008, è ufficialmente partita la nostra associazione. Dopo un po’ che ci siamo appoggiati a vari enti, abbiamo deciso di aprire un localetto. Il primo fu in via Venturini, ma era un po’ piccolino. Abbiamo avuto poi la fortuna di trovare questa struttura e ce ne siamo subito innamorati. Siamo in questa via dal 2014. Grazie a Dio, siamo capaci di portare gioia e sollievo a tutte le persone che vengono qui. È anche il significato del nostro nome: Elim è l’oasi che gli ebrei hanno trovato subito dopo essere fuggiti dall’Egitto e significa proprio ‘riposo’".

Alessio Zaffini