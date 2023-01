“Il cuore“ di Iris Basilicata al Tiberini

TeatrOltre, palcoscenico sempre più ampio per le più importanti esperienze dei linguaggi contemporanei, propone per domani al Teatro “Tiberini“ di San Lorenzo in Campo “Il cuore, la milza, il lago di Chronos 3“, un lavoro che nasce dall’esperienza vissuta dall’autrice Iris Basilicata, in scena accanto a Edoardo Rivoira, in cui affiorano sentimenti contrastanti che emergono dopo una grande perdita.

La regia dello spettacolo è di Vittorio Borsari. Biglietti da 8 a 15 euro.

Inizio spettacolo ore 21,15.