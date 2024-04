Il cuore di Pesaro batte ancora. La Vuelle va alla battaglia decisiva

Carpegna Prosciutto

91

Vanoli

86

CARPEGNA PROSCIUTTO : McDuffie 13, Bluiett 5, Visconti 6, Wright-Foreman 15, Ford, Maretto ne, Tambone 24, Cinciarini 14, Mazzola 10, Love 4. All. Sacchetti.

VANOLI CREMONA: Eboua 21, Davis 7, Pecchia 10, Vecchiola, Galli 2, Lacey 8, Piccoli 6, McCullough 16, Golden 6, Zanotti 10. All. Cavina.

Arbitri: Baldini, Quarta, Nicolini.

Note – Parziali: 22-26, 43-49, 66-68. Tiri liberi: Pesaro 19/23, Cremona 15/19. Tiri da 3 punti: Pesaro 14/33, Cremona 9/27. Rimbalzi: Pesaro 26, Cremona 27. Usciti per falli: Visconti. Spettatori: 6.032.

Batte ancora il cuore della Vuelle, ma con quanto affanno nel corso di una partita che Cremona non ha mai pensato nemmeno per un minuto di ‘regalare’ in virtù di una salvezza già conquistata matematicamente la settimana scorsa. Anzi. Coach Cavina ordina sin dai primi minuti una zone-press che manda in confusione l’attacco biancorosso, facendo calare brividi gelidi lungo la schiena dei tifosi, anche ieri un muro di folla, più di seimila per uno scontro salvezza. Che ‘spreco’. In ogni caso, sono loro a spingere la squadra a tirare fuori gli attributi dopo un primo tempo giocato col terrore negli occhi davanti ai colpi di una Vanoli ben organizzata sia in difesa che in attacco dove alle mani calde dello specialista McCullough, che segna un punto al minuto, si aggiungono i muscoli di Eboua sotto canestro a sottolineare quanta fisicità manchi a questa Vuelle. Miglioratissimo, Paul risponde ai fischi che lo accolgono con un partitone che fa soffrire i mezzi lunghi di Sacchetti, tutti più leggeri.

Quando gli ospiti guadagnano 8 punti di margine (34 42 al 15’) sembra davvero che non ci sia verso di girare l’inerzia di un match cominciato male. Ma dagli spogliatoi esce un Tambone in trance: il capitano suona la carica con le sue triple che sono tutto tranne che ignoranti, prese sempre col timing giusto e tanto coraggio. Ma vanno a segno anche un paio di penetrazioni con fallo subìto. E in difesa ringhia su tutti quelli che gli passano davanti. Se è stata la sua ultima recita all’arena, bisogna ammettere che è stata eccezionale. Al suo fianco, minuto dopo minuto, cresce Cinciarini che sfiora la tripla doppia (14 punti, 11 rimbalzi e 7 assist) e incita con ardore la curva perché alzi il volume durante la rimonta che si concretizza al 28’ proprio con la tripla del play pesarese, che firma il sorpasso (61-60) dopo una lunga e sofferta rincorsa. Sacchetti non riesce a concedere nemmeno un po’ di fiato al suo veterano, perché appena reinserisce Visconti gli arbitri lo puniscono subito col 5° fallo di una partita spezzettata (almeno due dei suoi falli sono sembrati assurdi) e così Cincia torna dentro e decide di stroncarla con un’altra bomba che porta la Vuelle a +5 (85-80), una piccola dote grazie alla quale i biancorossi si divincolano dall’abbraccio mortale di una Cremona mai doma.

La vittoria di Treviso a Varese, però, non consente l’urlo liberatorio dei tifosi che sarebbe arrivato in caso di aggancio in classifica, ma è stata almeno evitata l’onta di una retrocessione casalinga anzitempo. Se poi si verificherà l’ennesimo miracolo di questo decennio sempre sul filo del rasoio, lo vedremo all’ultima giornata. Ma intanto, il cuore di Pesaro batte ancora.

Elisabetta Ferri