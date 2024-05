Il cuore espiantato a Pesaro continua a battere fino a Udine

E’ stato eseguito al San Salvatore, nei giorni scorsi, un prelievo di un cuore arrivato a Udine ancora battente, grazie alla speciale apparecchiatura Organ care system (Ocs) – Heart di conservazione e cura degli organi. Per la prima volta è stato usato anche al San Salvatore di Pesaro un dispositivo portatile di perfusione cardiaca conosciuto anche come "cuore in una scatola" che ha il vantaggio di poter dilatare il tempo disponibile per i cardiochirurghi tra il prelievo e il trapianto.

Il direttore generale dell’Ast provinciale Alberto Carelli rivolge "un ringraziamento a tutti gli operatori coinvolti che hanno lavorato instancabilmente settanta due ore per permettere una doppia donazione la scorsa settimana da parte di due pazienti". I prelievi di organi sono avvenuti il 21 maggio e nella notte tra il 25 e il 26 maggio su due pazienti, uno di 70 anni ed un altro di 55 anni. Gli organi trasportati sono due fegati, due cornee ed un cuore che permetteranno di dare una speranza di vita a diversi pazienti.