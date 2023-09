Il cuore si cura camminando: sabato passeggiata sulle Cesane

Una camminata nella natura per promuovere l’attività fisica come forma di prevenzione delle malattie cardiovascolari. L’idea è dell’associazione Amici del cuore, di Urbino, che organizza una passeggiata di salute adatta a tutti, nei boschi delle Cesane, sabato 30 settembre, col patrocinio di Comune, Scuola di Scienze motorie dell’Università Carlo Bo e Cai Urbino. "Una camminata giornaliera di 40 minuti aiuta a prevenire le malattie cardiovascolari e farlo attraverso il nostro territorio, che è bellissimo, favorisce il benessere psicofisico – spiegano il dottor Giuliano Gheller e Brunella Zolfi –. Sarà una passeggiata di un’ora circa, guidata da Daniele Sacchi del Cai, in occasione della Giornata internazionale della prevenzione delle malattie cardiovascolari. L’appuntamento è per le 9.30 al parcheggio De Angelis, dove si organizzeranno le auto per raggiungere la Baita. Sono necessarie scarpe adeguate, pantaloni lunghi e, a chi li ha, consigliamo bastoncini da camminata. Essendoci un momento conviviale al termine, che si farà nella sede del Gruppo speleologico urbinate, è richiesta la prenotazione al 3457598066. L’evento è gratuito".

La passeggiata di sabato è solo una delle numerose iniziative che l’associazione, senza scopo di lucro e presieduta dal dottor Paolo Busacca, organizza: "Gli Amici del cuore fanno divulgazione, attraverso convegni specialistici, e sensibilizzazione verso la prevenzione delle patologie, anche nelle scuole – spiegano Gheller e Zolfi –. Inoltre, hanno raccolto negli anni circa 100mila euro per acquistare materiali per l’ospedale di Urbino e organizzano tanti eventi. A ottobre, per esempio, saremo al Biosalus".

