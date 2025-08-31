Il declino delle Marche nel libro della Cgil

In prima serata ad "Amelia", la festa dell’Unità targata giovani dem, questa sera – ore 21.15 a Villa Fastiggi – si affronterà il problema del lavoro nelle Marche, tema nevralgico tanto nella vita dei cittadini quanto per la solidità del welfare pubblico. La tavola rotonda, moderata da Andrea Salvatori, segretario Pd Villa Fastiggi, avrà i contributi dell’onorevole Pd, Arturo Scotto e del segretario generale Cgil Pu, Roberto Rossini. Base del confronto sarà "Un’agenda per le Marche", pubblicazione edita da Cgil Marche, tascabile nella forma, ambiziosa nella sostanza poiché partendo da un’analisi quantitativa sui risultati delle varie politiche attuate a livello regionale dal 2014 al 2024, avanza delle proposte per uscire dalle secche. L’aver preso in considerazione il medio periodo ci induce a desumere che la colpa del pesante arretramento delle Marche nel panorama non solo nazionale sia di tutti, tanto della governance di centrodestra quanto del centrosinistra che l’ha preceduta. Il declino è registrato dalle statistiche dell’Istat e dell’Ires, l’istituto di ricerche di Cgil. "E’ un’analisi – conferma Rossini – che non si limita all’ultima legislatura, ma mostra che il dato del declino della nostra economia o comunque della situazione delle Marche, rispetto al passato, purtroppo ha una coda lunga. Emerge che i dati marchigiani sono peggiori rispetto alla media italiana per quanto riguarda il potere d’acquisto, l’incidenza delle tipologie precarie nel mondo del lavoro, la capacità delle aziende di accedere o meno al credito e per tanti altri aspetti".

s.v.r.