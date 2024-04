Il defibrillatore a Torre S. Tommaso

La rete di defibrillatori semiautomatici disseminati sul territorio comunale si arricchisce di un nuovo macchinario, che sarà inaugurato oggi alle 17 a Torre San Tommaso. Il Dae sarà posizionato nell’ex palazzo scolastico, in via Sant’Egidio 9. La sua installazione rientra nel progetto "Urbino città cardioprotetta", condotto dal locale comitato di Croce rossa e patrocinato dal Comune, che prevede di piazzarne il più possibile sul territorio. Per l’acquisto del Dae di Torre San Tommaso e della sua teca termoriscaldata, la Cri ringrazia Rotary e Lions Club Urbino, Area 06, De Angelis Srl, Edil Loma Srl e le famiglie Ficarelli, Vagnerini e Busca. Dopo l’inaugurazione ci sarà anche una dimostrazione del suo funzionamento da parte dei volontari.