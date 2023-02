Il degrado? Basta farsi una passeggiata

di Alessandro Bettini *

Stati generali, tavoli tematici, punti di ascolto, tutto serve per coprire la mancanza di idee e l’immobilismo della giunta Ricci. Dopo oltre otto anni da quando Matteo Ricci è stato eletto sindaco di Pesaro, ormai al termine del suo mandato, si invitano i cittadini a segnalare le emergenze e il degrado grande e piccolo di questa città direttamente all’assessore competente. Pesaro non è una metropoli e basterebbe uscire dal Palazzo per verificare di persona le infinite criticità che in otto anni di annunci e di opere incompiute o mai iniziate, si sono stratificate.

*Consigliere Quartiere Centro