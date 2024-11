Il Delfino guizza tra esperienza e giovani . Un Benelli gremito per il duello Vis-Pescara

Domani, per far restare indigesto il pranzo al Pescara, ci vorrà una Vis perfetta. A Pesaro,infatti arrivano i dominatori di questo avvio di campionato. Gli uomini di Stellone, reduci da sei risultati utili consecutivi non hanno però intenzione di interrompere questa striscia positiva, incoronata dalle ultime due vittorie contro Carpi e Gubbio. Di fronte si troveranno una difesa ermetica, che condivide insieme ad Entella e Campobasso l’invidiabile primato di 8 reti subite in undici gare.

Mister Silvio Baldini è riuscito a riportare a Pescara un entusiasmo che non si percepiva da anni. Il ruolo di capopolo sembra calzargli a pennello. Manuel Pucciarelli lo conosce bene ed intervistato da Pescarasport24 afferma: "Baldini è un allenatore straordinario. Ricordo che quando ero nelle giovanili dell’ Empoli è stato lui il primo tecnico a portarmi in prima squadra. Ne parlano tutti bene. Sta facendo un gran lavoro in Abruzzo in cui ha riportato entusiasmo. I biancoazzurri hanno il vento in poppa". Pucciarelli l’ambiente biancoazzurro lo conosce bene, protagonista della salvezza ai playout di Serie B nella stagione 19/20, afferma che se ne avesse la possibilità toglierebbe alla rosa dei delfini: "Brosco e Merola. Riccardo (Brosco) è un difensore esperto, affidabile, forte. Merola è secondo me di gran lunga il calciatore più forte che al momento possiede il Delfino. "Analisi lucida ed obbiettiva del perno del centrocampo di Stellone che in poche parole riesce a sintetizzare anche le chiavi tattiche del match: "Le palle inattive saranno fondamentali:chi le sfrutterà meglio avrà molte possibilità in più di vincere la partita". Proprio grazie ad un corner al 96° il Pescara infatti è riuscito a fare esplodere di gioia alla sua gente, nell’ultimo turno infrasettimanale contro il Pontedera. Abruzzesi che fanno del possesso palla il loro mantra e che con nove vittorie e due pareggi stanni facendo sognare un intera città. La grande tenacia e la voglia di non arrendersi mai sono le caratteristiche principali che accomunano i delfini con la squadra di Stellone. Il sessantaseienne mister Baldini, con tanta esperienza in serie B impreziosita da una promozione nella massima serie nel 2000-2001 con l’Empoli, ha trovato nel 4-3-3 il suo modulo rappresentativo. Questo sistema di gioco valorizza i due esterni offensivi Davide Merola e Accursio Bentivegna entrambi a due reti in questo avvio di stagione. Un Pescara che sta mettendo in evidenza i tanti giovani presenti in rosa. Infatti se a centrocampo il punto fermo appare il prodotto del vivaio classe 2004 Matteo Dagasso la gioventù domina anche la corsia sinistra dove i due ex Juve classe 2003 Brando Moruzzi e Andrea Ferraris stanno recitando un ruolo da protagonisti. Se infatti il primo, arrivato a Pescara ai tempi del boemo Zeman sta trovando con Baldini la sua definitiva consacrazione, il secondo al primo anno tra i professionisti ha già collezionato 3 gol ed un assist e risulta momentaneamente il miglior marcatore nelle fila degli abruzzesi. In un Benelli che si preannuncia infuocato, sono infatti già circa 2000 i biglietti venduti a 48 ore dall’inizio del match, dovrebbero tornare titolari tra i biancocelesti il terzino destro classe 2003 Edoardo Pierozzi e l’ala sinistra Gianmarco Cangiano. Si preannuncia invece un ballottaggio che si risolvera’ solo all’ ultimo sulla fascia mancina tra l’esperto Crialese e il giovane Moruzzi.

Il Benelli dopo tanto tempo va verso il tutto esaurito. Il big match di giornata verrà ripreso da Sky con ben 5 telecamere.