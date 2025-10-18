Il delitto di Tavullia. Omicidio o legittima difesa?. Tutto nelle mani del perito

Omicidio volontario o legittima difesa? È il dubbio al centro del processo per la morte di Dritan Xhepexhiu, 37 anni, ucciso dal 38enne Artur Cerria con tre coltellate la sera del 7 agosto 2024 a Tavullia. Un caso che, a distanza di un anno, continua a oscillare tra le due ipotesi, con un elemento chiave ancora da chiarire: da dove arrivavano i colpi e in che posizione si trovavano i due uomini. È questo ciò che il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Pesaro, Versini, ha chiesto di accertare, affidando alla dottoressa Loredana Buscemi, medico legale nominato dalla Procura, un’integrazione alla relazione già depositata. La consulente dovrà spiegare la traiettoria e la direzione delle coltellate e se queste possano coincidere con un tentativo di difesa. L’udienza è stata rinviata al 17 novembre, quando la Buscemi riferirà in aula.

L’omicidio era avvenuto davanti al casolare dove Cerria viveva con la moglie e il figlio. Quella sera, secondo la ricostruzione, tre uomini albanesi, tra cui la vittima, si erano presentati per un chiarimento su vecchi rancori e questioni economiche. La situazione era degenerata: la moglie di Cerria sarebbe stata colpita con un bastone metallico. A quel punto, il marito avrebbe visto Idrizi estrarre qualcosa dalla cintura dei pantaloni. Pensava fosse una pistola. In realtà, dicono gli atti, era un martello. Cerria, per paura, avrebbe reagito tirando fuori un coltello serramanico e colpendo l’uomo. Tre fendenti, uno dei quali al cuore. Secondo la pm Maria Letizia Fucci, che ha escluso l’aggravante dei futili motivi, si tratta comunque di omicidio volontario e porto abusivo d’arma, la difesa, affidata agli avvocati Marco Defendini e Matteo Mattioli, punta tutto sulla legittima difesa.

Ma il processo non riguarda solo lui. Sullo sfondo c’è anche il cugino Agron Cerria, 25 anni, di Gabicce Mare, accusato di favoreggiamento. Pochi giorni dopo il delitto, parlando in cucina con la moglie dell’imputato, era stato intercettato mentre diceva: "Fortuna che mi sono liberato del coltello, l’ho buttato nel bidone davanti alla casa". La frase, captata da una microspia pochi minuti prima del passaggio del camion dei rifiuti, ha reso il coltello il grande assente dell’indagine: mai più ritrovato. Interrogato dai carabinieri, Agron aveva detto di non aver notato nella scena del delitto alcuna arma, ma di averne solo sentito parlare, ma la sua versione è finita sotto accusa.