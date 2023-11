Il delitto di via Gavelli. Alessandrini vuole uscire dal carcere, il gip ordina perizia bis

Ha fatto anche lo sciopero della fame, anche se lo ha interrotto da qualche giorno. Il trattamento terapeutico, però, quello sta continuando a rifiutarlo.

Michael Alessandrini, 30 anni, reo confesso dell’omicidio dell’amico Pierpaolo Panzieri, 27 anni, avvenuto il 20 febbraio scorso in via Gavelli, vuole uscire dal carcere di Villa Fastiggi, dove si trova attualmente detenuto trasferito da quello di Ascoli, ed entrare in una struttura che "sia idonea alla cura delle sue patologie". Per fare questo, il suo legale, Salvatore Asole, già il 3 ottobre scorso aveva inviato una richiesta al gup del tribunale di Pesaro, Antonella Marrone, di trasferimento in una struttura idonea ai malati psichici evidenziando che Villa Fastiggi non era compatibile con le esigenze di salute mentale del suo assistito.

Ma il gip aveva risposto no. Per il semplice fatto che la direzione del carcere pesarese non aveva, almeno fino a domenica scorsa, fornito al gip gli elementi, medici e non solo, con cui il giudice potesse rispondere sì o no alla richiesta del legale di Alessandrini. Ma quei documenti nelle scorse ore sono arrivati sulla scrivania del gip. Cosa esattamente ci sia scritto, non si sa. Si sa solo che, alla luce di quelli, il gip Antonella Marrone ora ha dato incarico a due periti – gli psichiatri Pietro Petrini e Stefano Zago, che già nell’agosto scorso avevano messo nero su bianco la diagnosi di seminfermità mentale dell’imputato – di integrare quella relazione.

I due professionisti hanno ora quindi 45 giorni di tempo per dire in sostanza se Alessandrini può stare in carcere o no. Non dovranno visitarlo di nuovo: decideranno sulla base della documentazione che hanno fornito finora le direzioni del carcere di Ascoli prima e di Pesaro poi. Se per caso i due periti dicessero che "Alessandrini in carcere non può stare", dovranno essere sempre loro a indicare una struttura idonea, viste le sue patologie mentali, a ospitare il 30enne.

Per Alessandrini, e per la sua difesa, questo nuovo incarico conferito agli psichiatri è già uno spiraglio di luce: "Siamo soddisfatti – dice l’avvocato Asole – che il giudice Marrone non stia lasciando nulla al caso".

Alessandro Mazzanti