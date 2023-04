Il delitto di via Gavelli In aula il faccia a faccia tra il padre di Pierpaolo e l’amico che l’ha ucciso

di Elisabetta Rossi

E’ uscito dall’aula prima ancora che l’omicida di suo figlio entrasse scortato dalla polizia penitenziaria. Il volto scolpito dal dolore, le braccia tese lungo il corpo, i pugni chiusi, Pietro Panzieri, padre di Pierpaolo, camminava ribollendo di rabbia e ripetendo a bassa voce: "Non ce la faccio". Il timore di non reggere alla vista di Michael Alessandrini, il 30enne pesarese che a febbraio scorso ha tolto la vita a suo figlio Pier, con 15 coltellate. O di lasciarsi andare a qualche reazione scomposta. E invece, dopo un altro attimo di agitazione, confortato dal suo legale, l’avvocato Paolo Biancofiore, Pietro è rientrato ed è rimasto in aula, accanto alla moglie Laura e all’altro figlio, Gianmarco, ma ha seguito con lo sguardo l’ingresso di Michael, che vedeva di persona per la prima volta da quella sera.

Occhi bassi, nessuna parola o mugugno, Alessandrini, non si è mai voltato a guardare i famigliari di Pierpaolo. Ha ascoltato le disposizioni del gip Antonella Marrone che ieri ha aperto l’incidente probatorio e conferito l’incarico per la perizia psichiatrica su Michael ai professori Pietro Pietrini e Stefano Zago. La procura ne ha nominati altri due, mentre uno a testa i legali della famiglia della vittima e dell’indagato. Quello che dovranno indagare gli esperti, secondo il quesito posto dalla gip, è la "capacità di intendere e di volere di Alessandrini al momento del fatto, quella pregressa, e la sua pericolosità sociale". Le operazioni peritali cominceranno il 27 aprile e dureranno 60 giorni. Il 14 luglio si terrà l’udienza in cui verrà illustrata la relazione.

"È un quesito molto ampio – spiega Biancofiore – Ci sarà una prima sessione di confronti tra periti e consulenti sugli atti contenuti nel fascicolo, poi una seconda parte a contatto con l’indagato". "È una fase molto tecnica del procedimento – aggiunge il difensore di Alessandrini, l’avvocato Salvatore Asole –. Ritengo che l’eventuale capo di imputazione possa essere ben delineato al termine di questo incidente probatorio. Ma oltre all’aspetto procedurale e difensivo, colgo l’occasione per esprimere vicinanza alla famiglia di Panzieri, sia da parte mia che della famiglia di Alessandrini".

Non risulta invece che Michael abbia chiesto perdono dal carcere o scritto parole di scuse. "Anche se fosse nella volontà di Michael – continua Asole - ritengo che non sia il momento opportuno e se ciò avverrà, sarà solo all’esito di un percorso che Michael intraprenderà, ma tutto è rimesso alla sua volontà".