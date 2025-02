Il derby della sanità: "Il Pd chiuse Ginecologia. Noi gli ridiamo dignità"

Il parto è complesso e complicato. Perché sul reparto di Ostetricia e ginecologia, dopo che il sindaco Andrea Biancani ha tuonato sulla "Pesaro di serie B", è arrivato il controcanto anche dal sindaco di Fano Luca Serfilippi. E adesso scende in campo l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, che vuole ricordare anche una cosa: "Io Pesaro la conosco bene perché ho lavorato alla Questura di Pesaro e devo dire che queste divisioni tra Pesaro e Fano non le ho mai capite".

Pesaro di serie B con questo reparto di ostetricia e ginecologia?

"Assolutamente no".

Ma sarà sotto il comando di Fano?

"Anche questo non è vero – risponde Saltamartini – perché sarà completamente autonomo".

Ma il primario chi lo decide?

"Il responsabile dell’unità del San Salvatore come prevede la legge verrà scelto per concorso e quindi non sarà deciso dal primario di Fano. Posso aggiungere una cosa?"

Dica.

"Siccome io queste cose della sanità che sono legate a discorsi politici non le capisco, posso già dire una cosa. E cioè che se capisco o vengo a sapere che su alcune scelte c’è lo zampino della politica prendo e vado immediatamente alla Procura della Repubblica".

Siamo a questo punto?

"Certamente perché io sono dell’opinione che i medici devono farsi valere per la loro competenza e bravura".

Un guanto di sfida per i ginecologi di Pesaro?

"Non tanto questo, perché saranno i numeri a dire se la mobilità passiva verso la Romagna diminuirà".

Risulta anche a lei che alcuni medici di Pesaro in rotta di collisione con Cicoli preferiscono mandare le loro pazienti a Rimini anziché a Fano?

"Non voglio entrare in queste dinamiche ma ribadisco che questo dualismo tra Pesaro e Fano non lo capisco. Così come non capisco la storia degli ospedali. Quello di Pesaro che andremo a costruire con tutte le migliori tecnologie sarà di livello per una popolazione di 150mila abitanti. Stessa cosa vale per quello di Fano che serve non solo la città ma anche tutta la vallata".

E Urbino che ha un primario di ginecologia e ostetricia pur non avendo superato i 500 parti, come dice Biancani, come viene giustificato?

"Perché anche l’entroterra deve avere una sua copertura di servizi che va al di là del numero di nati. Poi voglio aggiungere una cosa".

Aggiunga...

"Che il reparto di Ostetricia e ginecologia di Pesaro venne chiuso al tempo del Covid da giunte di sinistra e a farlo riaprire sono stato io. Questo sarà bene che tutti se lo ricordino. Posso dire un’ultima cosa?"

Porte aperte.

"Io vorrei capire come in decenni di potere del centrosinistra nessuno si sia mai posto il problema che Pesaro ha un ospedale che ha 200 anni. Con giunte di sinistra è stato fatto un ospedale a Fermo e non a Pesaro. Ma ora ci pensiamo noi. Sarà anche di primo livello perché stiamo superando anche il problema dei medici. Resta sul tavolo solo il nodo degli infermieri: in Argentina li stanno formando e stanno anche insegnando loro l’italiano perché da noi nessuno vuol più fare questo mestiere".

m.g.