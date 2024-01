Il derby della Valfoglia. Real e Lunano pareggiano

real altofoglia

1

lunano

1

REAL ALTOFOGLIA: Pagliardini, Fabbri Marco (25’ st Amantini), Hoxha, Mazzanti, Bricca, Gabellini D, Corsini (31’ st Torreggiani), Gabellini N, Sacchi (18’ st Bonelli), Brugnettini (40’ st Allegretti), Ricci.

All. Melini T.

LUNANO: Gallinetta, Bosoi, Micheli, Portogallo (15’ st Pagliardini), Liera, Bracci, Nobili, Baldelli, Zazzeroni (40’ st Schiaratura), Mancini, Gianotti (34’ st Filippini).

All. Renzi.

Arbitro: Biagini di Pesaro

Reti: 41’ pt Corsini, 17’ st Bracci.

Note: espulsi al 16’ st Hoxha, al 50’ st Baldelli.

Giornata primaverile e pubblico delle grandi occasioni, ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un bel derby. Apre le marcatute il Real Altofoglia al 41’ con Corsini che a tu per tu col portiere incrocia il tiro e lo batte imparabilmente.

Ad inizio ripresa locali vicini al 2-0, ancora con Corsini. Al 61’ il Real Altofoglia rimane in 10 per via dell’espulsione sanzionata a Hoxha; dalla punizione seguente il Lunano trova il pari con Bracci. In 10 il baricentro dei locali si abbassa inevitabilmente ma il Lunano non riuscirà più a rendersi pericoloso.

Sono anzi i locali ad andare vicini al nuovo vantaggio con un colpo di testa di Gabellini D. salvato in extremis in corner dalla difesa.

Dopo 9 minuti di recupero l’arbitro decreta la fine delle ostilità, le due compagini si dividono la posta che non accontenta nessuno.

re. pe.