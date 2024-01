Il derby di Carnevale scalda il ’Mancini’. Fano alle prese con una Samb gasatissima

Derbyssimo questo pomeriggio al "Mancini" (ore 14,30) tra Alma e Samb nell’anticipo di carnevale valevole per la 4a di ritorno. A questo match le due squadre ci arrivano con opposti stati d’animo: gli ospiti rossoblu sono "gasatissimi" dopo la vittoria di domenica scorsa contro l’Avezzano che li ha proiettati a soli tre punti dal vertice, i granata invece sono distratti da una crisi societaria che in settimana ha visto arrivare agli allenamenti sia il sindaco di Fano Seri con l’assessore allo sport Brunori, sia il rappresentante dell’Associazione calciatori (Aic) Andrea Fiumana per cercare di spiegare come andare avanti dopo l’annunciato disimpegno del patron del club Mario Russo.

Il tecnico Giovanni Cornacchini, comunque, ostenta tranquillità. "Abbiamo tanti stimoli – dice il tecnico fanese – e siamo stanchi di pensare ad altre cose. Dobbiamo concentrarci sulla partita e su quello che dobbiamo fare in campo perché si tratta di una gara complicata e difficile. Troviamo una squadra che è in salute, che ha qualità e che ha un seguito di pubblico strepitoso". A proposito di pubblico, domani è la seconda giornata granata, con prezzi normali, per cui non saranno validi gli abbonamenti, mentre i botteghini dello stadio saranno aperti stamattina dalle 10,00. La Samb sarà seguita da circa 500 tifosi, il massimo consentito dalla Questura che non ha consentito la vendita di biglietti per la tribuna a residenti nella provincia di Ascoli Piceno (diretta streaming sul sito della società fanese al prezzo di 7,90 per chi non trova il biglietto). I club fanesi chiamano a raccolta tutti i tifosi, tornando così ad assiepare la Curva (dove onoreranno la scomparsa del barista Franco) dopo lo sciopero nella gara contro il Fossombrone. Sul fronte formazioni per la Samb potrebbe valere il detto "squadra che vince non si cambia" con l’incognita di Fabbrini schierato dal primo minuto, mentre in casa Alma mister Cornacchini dovrà fare a meno degli infortunati Guerrieri – in porta giocherà Piersanti – e Tomassini, ma recupererà il centravanti Coulibaly, assente da oltre un mese. "Coulibaly per noi è un giocatore fondamentale – ha aggiunto il tecnico dei granata – per cui vedremo anche con che modulo giocare. Di certo sarà una partita stimolante da giocare, dove noi dovremo essere bravi a concedere e sbagliare pochissimo". La novità dell’ultima ora, approfittando dell’assenza del centrale Tomassini, potrebbe essere un 4-3-1-2.

Così in campo, stadio "Raffaele Mancini", ore 14,30.

Alma Juve Fano (3-5-2): Piersanti; Mancini, Dubaz, Riggioni; Pensalfini, Ricci, Urbinati, Gonzalez, Allegrucci; Kalombo, Padovani. A disp. Bellucci, Saponaro, Zanni, Pierfederici, Malshi, Antonioni, Brunetti, Roberti, Coulibaly. All. Cornacchini, Samb(4-3-3): Coco; Zoboletti, Pezzola, Sirri, Pagliari; Arrigoni, Scimia, Toure; Senigagliesi, Tomassini, Battista. A disp. Grillo, Pietropaolo, Orfano, Mbaye, Sbardella, Barberini, Cardoni, Martiniello, Fabbrini. All. Lauro. Arbitro: Alessandro Recchia di Brindisi, assistenti Tommaso Tagliafierro di Caserta e Giuseppe Chiarillo di Moliterno.

Silvano Clappis