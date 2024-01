Il derby finisce nelle mani del solito Bramante

bramante

67

pisaurum

61

BRAMANTE: Delfino 13,Crescenzi 10,Ricci 3, Ferri 15, Centis 4, Stefani 2, Sgarzini 4, Nicolini E. 5, Panzieri 8, Giampaoli 3, Ferretti ne, Federico ne. All. Nicolini M.

PISAURUM: Buzzone 11, Maiolatesi 5, Giunta 15, Pipitone 6, Chiorri 5, Rossi 14, Amati, Benevelli 1, Fabbri 4, Ridolfi ne, Guidi ne, Vichi. All. Surico.

Arbitri: Menicalo e Bonfigli.

Parziali: 17-12, 31-20, 53-41.

Il Bramante riparte come aveva finito metà della stagione: vincendo. Lo fa alla sua maniera con un bottino limitato di punti (67), ma gestendo sempre in vantaggio un derby oltremodo pericoloso. Lo fa con il solito Lucio Delfino subito protagonista e con una squadra che impone migliori medie al tiro da ogni distanza. Non solo coach Massimiliano Nicolini dà spazio a tutta la sua squadra, ottenendo il meglio da ognuno.

Finita l’andata vincendo nella tana della capolista Matelica, Ferri e soci sono ripartiti vincendo un derby sempre pericoloso. Lo hanno fatto con la forza del migliore Delfino, le bombe del capitano Michele Ferri, ma anche con l’equilibrio di Crescenti, Centis, Panzieri e Matteo Ricci. Con l’incursione di un play sopraffino come Elia Sgarzini, entrato per difendere ma anche per mettere a segno una bella bomba.

Intendiamoci, il Pisaurum di Maurizio Surico è stato sempre in scia ma però non si è mai arreso. Pipitone e Giunta si sono fatti sentire sotto canestro. Mentre Buzzone e Rossi hanno riconfermato di essere esterni di ottimo livello con la via romagnola al canestro. In realtà il Piasurum ha retto fino al 54-41 e poi si è riavvicinato notevolmente al 38’ sul 62-58, costringendo Nicolini a rimettere in campo insieme Delfino, Ferri e Panzieri per chiudere senza eccessivi affanni. "In realtà il Bramante si aggiudica il derby in una partita non troppo spettacolare, dove gli attacchi sono apparsi sterili e imprecisi. Basti pensare – sottolinea Fabio Lanci – che i ragazzi di coach Nicolini hanno portato a casa la vittoria pur tirando col misero 37% dal campo. Il punteggio non è mai stato in bilico fino agli ultimi minuti con gli ospiti che si avvicinano fino al -4 ma a un colpo di coda di Alessandro Panzieri - sua la tripla finale - scrive i titoli di coda alla prima delle prossime due stracittadine del girone di ritorno. Infatti giovedì prossimo 18 gennaio si giocherà un altro derby, in trasferta ma sempre al PalaMegabox, il Bramante sarà ospite del Loreto per una partita importantissima in chiave seconda fase".

Il Loreto si presenterà con il nuovo argentino Matias Martinez, subentrato all’equatoriano Kinsley. Ma il Bramante risponderà con la solita squadra oltremodo equilibrata, capace di vincere di poco ma di vincere sempre e comunque alla fine della partita. Con un Delfino invidiabile da ogni punto di vista. Ovvero: l’uomo in più!

Luigi Luminati