Il derby nel centrosinistra. La lista Biancani preoccupa. Se arriva intorno al 15% toglie posti ai big del Pd

Dopo due elezioni incentrate sul nome di Matteo Ricci, pare già un cambiamento vedere la propaganda elettorale tutta rivolta a sinistra sul candidato Andrea Biancani, che ha ricalcato le scelte del predecessore, avendo però addirittura ottenuto più mano libera procedurale che politica. Mister diecimila preferenze nelle ultime elezioni regionali ha potuto avere la possibilità di scelta assoluta di cui anche un “piccolo gigante politico“ come Matteo Ricci non aveva la possibilità di godere. Soprattutto perché il Pd non è più quello di una volta ed è diventato un mini partito con poco più di 200-300 iscritti, dirigenti piuttosto giovani e a tratti inesperti. E’ bastato che Biancani prendesse il sopravvento su tutti, compreso il segretario comunale Giampiero Bellucci, che la sua lista “Biancani sindaco, la marcia in più per Pesaro“, potesse diventare una vera alternativa al Pd nell’ambito dell’alleanza di centro sinistra. Quasi di più della lista "Un gran bel po’" di Matteo Ricci che pure cinque anni orsono era valsa l’11% dei voti con quattro seggi. In verità a rischiare è proprio il Pd che difficilmente riuscirà a confermare il 31,3% con cui aveva battuto da solo Nicola Baiocchi, il candidato del centro destra fermatosi al 29,9%.

Sovrapponendo il ruolo del candidato a primo cittadino alla lista civica initolata "Biancani sindaco", con l’immagine della Vespa con la marcia in più, gli esperti dei flussi elettorali si aspettano un successo un “boom“ della civica a due ruote, portando verso il consiglio più dei 4 eletti ai tempi di Ricci. Se gli assessori uscenti Riccardo Pozzi e Luca Pandolfi – inseriti nella lista di Biancani – sembrano ormai quasi sicuri della riconferma in consiglio, e un outsider come Stefano Cioppi, direttore sportivo della Vuelle che si è candidato a livello personale senza avvertire i suoi dirigenti, nutre addirittura delle speranze, è evidente che se l’equilibrio si sposterà almeno fino al 15% a favore della lista civica, qualcuno all’interno del Pd potrebbe anche rimanere fuori dai posti che contano. Se ne sono accorti in tanti all’interno dell’ex grande partito erede del Pci, dove si tenterà di limitare i danni di eccesso di personalizzazione, propri del modello Biancani. Magari tentando di tornare alle vecchie radici delle sezioni di Villa Fastiggi e Muraglia, che schierano personaggi preparati e di buon pedigree come Sara Mengucci, Andrea Nobili, Luca Pieri, Camilla Murgia, Anna Maria Mattioli e Luca Di Dario con tante speranze di elezione. Saranno settimane di grande propaganda, di distribuzione di santini e pubblicità elettorale, appariranno altri 3x3 del Pd per frenare la lista della Vespa e mantenere le distanze di 1 a 3 di cinque anni orsono.

Tra i più preoccupati appare il segretario cittadino Giampiero Bellucci, che vive la candidatura Biancani come un suo successo, ma fa fatica a frenarne gli eccessi e la personalizzazione del consigliere regionale uscente. Con lui sta con le orecchie dritte anche Mila Della Dora che deve riconfermare il consigliere comunale ottenuto cinque anni orsono, che le è valso l’assessorato allo Sport prima e all’Urbanistica in corsa. Sarà un caso ma a sinistra spaventa di più l’equilibrio interno che la sfida diretta del centro destra.