Il derbyssimo a Bologna già brucia. Pieri: "A noi manca un centro di quelli cattivi sotto il canestro"

Da Bologna, sponda Fortitudo, scende lungo l’autostrada un urlo: "Sarà una battaglia". E’ questo quello che annunciano giocatori e tifosi. Perché questo scontro non è solo un passaggio a livello per la Vuelle, ma anche per la stessa Fortitudo che secondo alcuni tecnici sarebbe la squadra più forte del campionato assieme a Cantù. Ma è solito pacchetto delle teorie un tot al chilo perché la Fortitudo è uscita malconcia, dopo un match tirato, dal campo di Brindisi e Pesaro che ha strapazzato nel finale Cividale, prima di uscire dalla camera di rianimazione ci ha messo più di un mese.

Comunque con la Fortitudo, che ha alle spalle una sconfitta come quella subita a Brindisi, l’urlo è quello noto: "Al mio segnale scatenate l’inferno". Paladozza, come al solito tutto pieno, per cui per la formazione di Leka alle 18, quando è prevista la palla a due, la tensione si taglierà col coltello.

Uno che ne ne intende di scontri con Bologna è sicuramente Federico Pieri per i suoi duelli contro Danilovic. Non si era a "lo scatenate l’inferno", ma "qui adesso scoppia un inferno". "E’ una di quella gare che dove vedi se una squadra ha gli attributi perché il campo è difficile, avverso, ma anche un palasport dove puoi gasarti nelle avversità" dice Pieri.

In che senso?

"Che quando senti che magari qualcuno ti insulta dalle tribune vuol dire che vieni ritenuto un giocatore importante e quando capitava a me la cosa aumentava la mia concentrazione ed anche la voglia di fare bene".

Tatticamente dov’è difficile questo match tra la Fortitudo e la Carpegna Prosciutto?

"Occorre mettere prima di tutto sul tavolo che la Fortitudo ha per il campionato di A2 un centro importante, cosa che per esempio noi non abbiamo. Poi devo dire che con l’arrivo di Caja le cose stanno tornando a posto perché ha ripreso il filo di un discorso tecnico che era stato interrotto".

Il pivot...

"Sicuramente alla Vuelle manca un centro, uno di quelli cattivi per capirsi. Che sarebbe poi la pedina per far fare il salto di qualità alla squadra. Uno che raccolga rimbalzi, che intimorisca al centro dell’area che copra nelle penetrazioni, e che possa permettere anche il gioco dentro-fuori della palla creando quindi anche spazi per i compagni. Adesso sembra di stare in un campetto dei tempi andati: è tutto un corri e tira, non si nota e non si vede più la complessità dell’azione. Guardavo in Coppa un giovane di 2,09 che ha fatto otto tiri 6 dei quali dall’arco, poi aveva il 60 per cento nei liberi. Nei campetti uno così veniva subito messo sull’attenti".

Un problemino è anche la difesa, non sempre, ma anche la difesa... O no?

"La difesa è importante sì, e lo dico perché ero anche scelto in nazionale proprio per questo compito. Poi aggiungo: se hai due cinghialoni sotto i canestri le cose cambiano, hai gente che chiude quando gli avversari vanno in penetrazione all’interno dell’area. Per il resto che dire? A me Messina agli europei mi ricordava sempre che aiutare un compagno battuto in uno contro uno vale un punto. Vale un punto un anticipo e una palla rubata così come non permettere una penetrazione. C’è l’attacco, ma anche la difesa".

m.g.