"Il dialetto, vero custode del nostro passato"

Il Comune di Fano si impegna ufficialmente a tutelare il suo dialetto. E’ stata infatti approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale, la mozione presentata dal consigliere Luigi Scopelliti (Lega) sulla tutela del dialetto e la biodiversità linguistica, che prevede la collaborazione del Comune di Fano con un progetto condotto dai ricercatori dell’Università di Urbino, Dipartimento di Studi Umanistici, e finanziato con fondi europei - NextGeneration EU. "Ed ora mi auguro - commenta Scopelliti - che la medesima mozione possa essere presentata ad altri Consigli Comunali per allargare la partecipazione al progetto di tutela del dialetto su tutto il territorio provinciale".

Il progetto, che verrà illustrato pubblicamente dall’Università Carlo Bo il 16 aprile, si pone l’obiettivo di proteggere gli archivi orali del recente passato dalla dispersione e dall’oblio, rimettere in circolo l’eredità complessa e ancora sensibile della diversità linguistica e culturale che stanno tramandando ed allo stesso tempo creare una piattaforma digitale per mettere insieme tutte le esperienze culturali assai vive e presenti su tutto il territorio che hanno il dialetto locale come soggetto principale e mezzo espressivo.

"E’ un progetto - spiega Scopelliti - che, realizzando un atlante etnografico digitale, riprende il lavoro di un gruppo di studiosi svizzeri dell’Università di Berna, Karl Jaberg and Jakob Jud, che agli inizi del 900 volle realizzare una mappa linguistica ed etnografica del sud della Svizzera e dell’Italia e che inviarono a questo scopo un fotografo Paul Scheuermeier per fotografare le scene tipiche del mondo contadino e trascrivere le parole della vita quotidiana utilizzate per descriverle. Questi venne anche a Fano e di questa sua presenza rimangono le carte geografiche della nostra provincia con le trascrizioni delle variazioni dialettali e tante fotografie del mondo contadino raccolte a Fano e nell’entroterra nei paesi di Mercatello, S.Agata Feltria, Frontone, che sono state acquisite dalla Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro e raccolte nell’interessante volume ’Uomini e Campagne tra il Montefeltro e il Mare’".

Approvando la mozione di Scopelliti, il Comune si impegna a costituire un tavolo di lavoro composto da portatori di interese locali (associazioni culturali, autori dialettali, compagnie teatrali, istituzioni scolastiche, privati) disposti a collaborare nei prossimi due anni con i ricercatori di Urbino sotto la guida della professoressa Chiara Celata, glottologa ed esperta di scienze del parlato. "L’auspicio - conclude il consigliere - è che da parte dell’amministrazione ci sia l’impegno di prevedere nel bilancio risorse da investire per far sì che il patrimonio teatrale dialettale (la rassegna Cianfrusaglia, per esempio) ed altre manifestazioni artistiche legate al dialetto non solo sopravvivano ma siano sostenute".

ti.pe.