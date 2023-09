Il diario di Serenella Albonetti: "Con la chemio il corpo parla. Grazie per avermi ascoltata"

Visitata da vari medici del reparto che ora fanno turni quindicinali, tutti hanno detto che non ho più lesioni, che i miei parametri sono ottimi ma che il protocollo mi impone di fare la sesta chemio, e alla mia domanda perché non prima la Tac? Mi hanno risposto che il protocollo va rispettato. Mah? Ah, dimenticavo le chemioterapie non vanno fatte per tutti i day hospital perchè hanno 10 malati, i primi 5 sono i più forti e reagiscono bene, sono gli altri 5 che come me hanno cartelle cliniche da paura, con le patologie peggiori, annose e paurose che vanno ricoverati per fare la chemio perché se li si rimanda a casa non hanno quelle cure necessarie di cui hanno bisogno. Quindi il 50% dei super malati, come me, ricovero e dopo 3 giorni a casa in buone condizioni in grado di reagire bene alla chemio e quindi di ritornare alla chemio successiva più in forze e quindi guarire più velocemente e finalmente avere sempre meno malati, perché curati bene in ospedale, e sempre più persone guarite e sane e così risparmiare sui costi degli ospedali, lavoro dei medici, risparmiare sugli inutili medicinali e avere un popolo in salute e felice. Altra cosa: chi ha avuto conseguenze gravi con il Covid deve fare il nuovo esame che fanno all’IRCC San Raffaele di Milano che si chiama “Tac del cuore“: è un esame che dura pochi secondi ma ti dice che effetti ha avuto e lasciato sul tuo cuore e coronarie il Covid. Per chi come me che nel 2020 ha avuto per la prima volta il Covid, e sono stata male in maniera seria (6 mesi) perché ho avuto un versamento pleurico vicino al cuore “miocardite“ che a distanza di 3 anni, anche se in forma lieve, ancora si vede, ho subìto comunque danni al cuore e coronarie ebbene questo esame mi permetterà di curare cuore e arterie come loro si aspettano perché sono malate.

Per ultimo la tecnica del microonde, più la fascia riscaldante da due settimane, la sto applicando anche su mio marito la sera. Lui torna, si siede sulla poltrona, io riscaldo nel microonde i vari dispositivi, e li applico dove gli fa male perché lui soffre di artrosi ed è cardiopatico. Lo lascio lì con i dispositivi fino a che si raffreddano e in qualche occasione lo fa anche per due volte. Questo gli spegne il dolore e sono due settimane che lui cardiopatico con 3 stent, un’anca da operare e con artrosi conclamata non prende più i medicinali e sta bene. Lui che era un tachipirinico dipendente ora non prende più nulla.

Questa applicazione di calore sta aiutando anche lui, si è sgonfiato in volto, la notte non russa più, ha la mandibola ridotta di un centimetro quindi il canale di respiro è la metà, niente più problemi notturni e aspetto del viso più chiaro e rilassato. Sta funzionando anche su di lui. Signore ti ringrazio. Ora un ultimo suggerimento: nel frullato mattutino, due volte la settimana mettete una puntina di bicarbonato di sodio, fa la differenza per lo stomaco, pelle, digestione e infiammazione. Ecco questo è il mix che mi ha aiutato a guarire, miscelate ora voi gli alimenti, elementi e informazioni in modo di aiutare gli italiani a stare meglio, a risparmiare sui costi, lavorare di meno, stare tutti in salute e godersi questo meraviglioso mondo e questa vita che Dio ci ha donata. E’ tutto. Questa è la sintesi finale e non ho dimenticato nulla; solo di dirvi grazie perché mi avete ascoltato e soprattutto avete ascoltato il Signore perché tutto quello che vi ho scritto è venuto da Lui. Un caro saluto. Serenella"

fine