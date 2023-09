Il diario di Serenella: "Ho chiesto per altri sapendo che per me non c’era nulla da fare"

Pubblichiamo oggi la seconda parte del diario di Serenella Albonetti, l’imprenditrice titolare di "As tecnologie di sicirezza" scomparsa nelle scorse settimane, sconfitta da un male incurabile. Una malattia che Serenella ha cercato di esorcizzare con tenacia e coraggio, scrivendo le sue memorie. Ecco la seconda delle quattro puntate previste del diario che la famiglia ha affidato al nostro giornale.

Affidavo e confidavo che il mio prossimo potesse avere quell’aiuto che io non avrei potuto più avere. Ho chiesto tutto per loro sapendo che non ci sarebbe stato più nulla per me. Il giorno 7 sono ancora viva, chiamo l’Ant come fatto nelle notti precedenti ma nessuno è venuto. Arriva la responsabile, sono in bagno con una crisi emorroidale, soffro da brividi, lei non aspetta che esco ma se ne va e non torna più. Mi lascia sola malata senza aiuto, perché? Tutto quello che di terribile è successo in quelle tre notti di dolore e indicibili sofferenze in cui non ho vissuto lo scrivo e invio la mail a [email protected] Continuo la mia battaglia in reparto con i medici, anzi la dirigente generale che vuole fissare la 4ª chemio e io mi rifiuto perché la consapevolezza da malato ti fa sentire l’esigenza del tuo corpo che ti urla: non ne posso più, sono senza forze se fai la 4ª chemio come dice lei ti abbandono. Scontro di fuoco con un primario a cui urlo piangendo che il mio corpo è esanime e non supererei viva la 4ª chemio. Le dico che ho bisogno di altri 18 giorni per riprendere le forze, con un filo di voce. Mi risponde no che il protocollo impone questo ritmo, e io le dico se ha mai fatto la chemio e se sa come si sente ad avere quel veleno in corpo. Mi guarda e dice che il protocollo è stato studiato e un mucchio di sciocchezze. Io le dico che mi rifiuto, lei minaccia di lasciarmi senza terapie e io le dico che la denuncio e che mi prendo i 18 giorni e poi se sto bene faccio la 4ª terapia davanti agli occhi sbarrati e allibiti di mio marito e di una seconda dottoressa presente. Vinco il round e torno a casa soddisfatta. Tutto questo per dire che il nostro corpo, perfetta macchina con istinto di sopravvivenza primordiale, vuole che tutti i suoi meccanismi siano curati, oliati, nutriti e funzioni in maniera perfetta e solo tu che sei malata capisci cosa ti vuole dire e di cosa ha bisogno; se vuoi salvarti la vita devi ascoltarlo perché altrimenti ti lascia a piedi e tu muori. Il cortisone blocca la circolazione del sangue, blocca l’intestino e il tuo corpo diventa freddo. E diventando freddo il corpo non ti chiede cibo ma ha bisogno di calore e inizia a mandarti migliaia di segnali di dolore.

Per ovviare a questo freddo e aiutare il corpo a reagire dovevo scaldarlo e ho comprato un forno a Microonde su Amazon con piatto girevole da 20 centimetri: questi input mi sono arrivati dal canale spirituale perché nel frattempo mi sono sdoppiata in due dimensioni, quella spirituale in ascolto di Dio e quella umana che ragionava come aiutare il corpo a recuperare. Mia cognata pochi giorni prima mi aveva detto che alcuni ossi di ciliegio li scaldava nel microonde e poi li applicava sul collo e stava meglio. Allora ho pensato perché non lo faccio anch’io; poi sempre su internet ho cercato con la parola "collare noccioli di ciliegio" e ne ho acquistati tre, uno scaldacollo, un cuscino lungo venticinque euro; un cuscino a cuore altri venticinque euro, totale spesa 80 euro; inoltre il microonde novantotto euro per un totale di spesa di centottanta euro. Ebbene appena arrivato tutto ho iniziato a riscaldare il mio corpo inserendo questi cuscini nel microonde per due minuti e mettendoli sul mio corpo...

