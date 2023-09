Il diario di Serenella: "Quel bisogno di calore e di cibo per curare tutto"

Pubblichiamo oggi la terza parte del diario di Serenella Albonetti, l’imprenditrice pesarese deceduta a 62 anni per un male incurabile nei giorni scorsi e che ha voluto consegnare alla città il suo testamento spirituale: pagine scritte ogni giorno per esorcizzare la sua malattia e condividerla con tutti, anche con chi soffre

"...La reazione del mio corpo è stata da subito positiva e di una richiesta continua di applicazioni. Questo calore ha iniziato a riattivare la circolazione e il corpo ha iniziato a chiedermi cibo, sempre di più per ripristinare il grave deperimento organico in cui mi trovavo. Più calore davo al corpo più lui mi chiedeva cibo e mangiavo di continuo per 4 persone e con i giorni la mia pelle cadente ed emaciata iniziava a riprendere colore, a riprendere forma perché ora il corpo attraverso il cibo poteva riparare i danni della malattia e la richiesta era continua, giorno e notte, più scaldavo il corpo e più lui chiedeva di alimentarsi per curare tutto il corpo. Poichè le pasticche di cortisone, il deltacorene, prese per bocca mi bloccavano l’intestino e creavano crisi di emorroidi; ho iniziato a fare le punture di cortisone sulle natiche e per via intramuscolare. Anche questo il fisico lo ha gradito e non ho avuto più lo stomaco bloccato e crisi di emorroidi. Altra cosa basilare è l’ossigeno che si fa di notte a valori bassi ed aiuta i polmoni ad espellere il catarro che è dentro. Avrò sputato tanto catarro e quindi ho preso vitamine, frutta, verdura, ma con questo metodo mi sentivo meglio soprattutto se cospargevo nella pelle olio di oliva che è vitamina E, che veniva subita assorbita e la pelle dopo varie applicazioni era ritornata di aspetto normale. Le vitamina A - E – C sono essenziali per il corpo umano così come per fermare e spegnere le infiammazioni occorre anche servirsi delle spezie. Il mio corpo voleva tempo per poter correre a riparare tutti i suoi meccanismi e allora io ho iniziato a bere aloe vera, succo di mirtilli, succo di melograno, a mangiare pomodori, melanzane, mirtilli perché il colore rosso e viola nel corpo umano spegne e blocca le infiammazioni perché contiene le vitamine basilari che lui vuole. Solo la vitamina D va presa con parsimonia eo una volta al mese perché con il sole la si produce e in eccesso danneggia il fegato. Ho iniziato a mangiare insalata belga con mirtilli perché riattiva le funzioni del fegato, a fare mega frullati mattutini con mandorle, noci, uva sultanina, mix di frutta, fette biscottate, yogurt, latte, miele e ogni volta il corpo mi ringrazia".

"Ho iniziato ad usare ogni giorno una spezia diversa di quelle disintossicanti come: zenzero, curcuma, cannella, peperoncino, solicina (principio attivo dell’acido salicilico al posto dell’aspirina); nel peperoncino c’è la capsaicina che blocca i dolori articolari, polvere di cavolo nero che è un potente antinfiammatorio, il principio attivo di bosnelio. I benefici reali si vedono dopo due settimane o 3 settimane a secondo di come sei infiammata, io ora sono a metà strada, ma i principi attivi dei fito farmaci possono essere assunti per molto tempo senza danni. Per ultimo, sempre per fermare, stoppare l’infiammazione occorre il digiuno intermittente. Ecco questo e ciò che mi ha permesso di guarire perché io non ho più nulla...".

