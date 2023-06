Il “Diario per pochi“ di Brandi Rubiu

Stasera alle 18, alla Biblioteca Oliveriana in via Mazza 94 a Pesaro, appuntamento imperdibile con la storia dell’arte contemporanea: il cortile di Palazzo Almerici ospiterà il critico d’arte Vittorio Brandi Rubiu, 95 anni, per la presentazione delle sue nuove opere “Diario per pochi“ e “Rileggere Vittorio Brandi Rubiu“. Dopo i saluti istituzionali della direttrice Brunella Paolini, sarà Marco Tonelli, docente dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, a conversare con l’autore, per approfondire i momenti salienti di una lunga carriera costellata da incontri con i più grandi artisti contemporanei del panorama italiano.

Ingresso libero.