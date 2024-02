Il dibattito sui disagi dell’anima

Ci sono malattie delle quali, molto spesso, non esistono sintomi visibili, ma che rimangono nascosti, celati nel profondo del cuore, come fossero un tabù. Sarà questo il tema dell’incontro "I disagi dell’anima, tra fragilità e disturbi alimentari", che si terrà oggi alle 18.15 nell’auditorium di Palazzo Montani Antaldi. Organizzato dall’associazione Ad Astra, l’evento andrà a toccare i temi della depressione e dell’hikikomori, termine giapponese che indica i giovani che non hanno nessuno stimolo. Attraverso gli esperti Chiara Tartaglione, psicoterapeuta e psicoanalista, Domenico Colapinto, neuropsichiatra e psicoterapeuta, e don Marco Di Giorgio, vicario generale dell’arcidiocesi di Pesaro, si andranno a identificare le cause e, soprattutto, le conseguenze di queste condizioni mentali, di questi "disagi dell’anima" per l’appunto.