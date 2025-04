Il dibattito sui rifiuti: "Senza discarica la Tari sale. L’utile di Mms non c’entra"

Individuare nuovi impianti e una nuova discarica per il conferimento dei rifiuti. Solo così l’aumento della Tari non sarà ben oltre il 5%". Così il sindaco Andrea Biancani, interviene sugli aumenti dei costi della tassa sui rifiuti (che nel 2024 ha visto a Pesaro un aumento del 3,6%) tornando a spiegare i motivi degli incrementi: "E’ doveroso far comprendere ai cittadini le necessità del territorio e soprattutto quali saranno le conseguenze delle mancate scelte e dei continui ’no’ su ogni soluzione proposta in tema di smaltimento di rifiuti, al di là di Riceci", dice il sindaco, che poi spiega: "Il costo della Tari viene deciso da Arera e deriva dalle spese vive che l’azienda ha per svolgere l’attività di gestione dei rifiuti. Costi che, come più volte ribadito, sono notevolmente aumentati negli ultimi mesi".

Al contrario, "le somme che Marche Multiservizi investe, comprese quelle per progettare un nuovo impianto a Riceci, più o meno condivisibili, derivano dagli utili che la stessa ha ricavato dalle attività che svolge a libero mercato (che sono diverse da quelle legate allo smaltimento dei rifiuti dei cittadini su cui il margine di guadagno per chi gestisce il servizio è praticamente pari a 0)". E aggiunge: "La mancanza di impianti di recupero e smaltimento determinerà un incremento notevole della Tari a carico di cittadini e imprese. Oggi mediamente è del 5%; a breve, quando non avremo più discariche, la percentuale sarà di molto superiore perché dovrà sostenere i costi reali per lo smaltimento che dovremo fare fuori dal territorio. Ho sentito tanti amministratori felici e contenti per la risoluzione della ’vicenda Riceci’. Un entusiasmo legittimo ma che vorrei ci fosse anche per dire qual è la soluzione, visto che i tempi sono più che scaduti".

Oggi, secondo il sindaco, manca una reale alternativa: "Saremo in grado di avere pronta una soluzione fra 2 anni e mezzo, vista l’incapacità della politica regionale? Secondo me no". E conclude: "A tutti coloro che vedono gli utili come fumo negli occhi, comunico che già dal prossimo anno, proprio a causa dei continui ’no’, solo per la città di Pesaro si prevede una diminuzione degli utili di Marche Multiservizi di circa 500mila euro. Risorse che si potranno recuperare o tagliando i servizi o aumentando le tariffe. Complimenti per il capolavoro".