Il dibattito sul futuro della zona mare: "Vogliono viale Trieste tutto pedonale. È scritto chiaro e tondo nella delibera"

Carta canta. "Il sindaco ha detto che lungo viale Trieste resterà un transito regolamentato, invece dalle carte emerge il contrario". Quando Agnese Trufelli, direttrice di Confcommercio Marche nord, ha letto della pedonalizzazione totale di viale Trieste nel tratto citato, le è sembrato di rivedere il film di tutte le ultime estati: quello delle polemiche tra operatori economici e Comune contro la chiusura al transito delle auto di viale Trieste fin dalla mattina.

Di quali carte parla Trufelli? "E’ inequivocabile. Nella delibera di giunta che dà impulso al concorso di idee per la riqualificazione del lungomare di Ponente c’è scritto di una viabilità esclusivamente ciclopedonale nel tratto tra piazza della Libertà e via Paterni. E’ questo l’unico provvedimento pubblicato dall’amministrazione comunale riguardo al delicato tema. Il resto sono parole...".

Scripta manent, verba volant. "Appunto. Chiediamo chiarezza. Come stanno le cose? Ce lo chiediamo anche in vista della prossima bella stagione".

Cosa sperate? "Ci auguriamo che l’amministrazione dia retta a chi su viale Trieste investe risorse ed energie". Quindi? "La pedonalizzazione, come l’hanno fatta in questi anni, dovrebbe scattare dalle 18 e proseguire fino alle 6 del mattino. Invece si ostinano a farla partire dalle prime ore del mattino. Ma non solo non serve, è addirittura dannosa. Dalle 18 è, invece, quello che vogliono tutti".

Il Comune sembra ignaro dello scontento mostrato dagli operatori economici: la pedonalizzazione, secondo quanto si legge in delibera, ha avuto un riscontro positivo... "Quando l’ho letto, infatti, sono trasecolata. Mi chiedo come l’amministrazione possa decretare un tale risultato: statistiche aggiornate, legate al fatturato delle imprese pre e post pedonalizzazione? Tramite un sondaggio rivolto ai turisti o su residenti presi a campione?".

In delibera non è specificato... "E’ per questo che ho avuto un incontro con il sindaco Biancani. L’ho chiesto proprio per esporre le tante, troppe criticità di una progettualità su cui gli operatori economci vorrebbero essere ampiamente coinvolti". Quali criticità ha sollevato? "Siamo d’accordo nel fare di Villa Marina un parcheggio scambiatore multilivello, ma ci chiediamo se basterà visto che la fame di parcheggi è veramente significativa".

Non è prematuro? Ancora non c’è nemmeno il progetto di massima... "Sono comunque valutazioni che spero siano state fatte affinché i progettisti ne tengano conto".

Quali altre criticità? "Nella delibera si prefigura un lungomare pedonalizzato anche d’inverno. Ma che senso ha? In bassa stagione già è deserto, figuriamoci se lo chiudessimo al transito come c’è scritto nella delibera. Credo che maturerebbe un problema sicurezza: più c’è movimento e più i luoghi sono sicuri. E’ da ripensare".

Cosa le ha risposto il sindaco? "L’ho visto un paio di settimane prima della confernza di venerdì mattina sulla riqualificazione del waterfront: a parole sembra che abbia recepito molte delle nostre osservazioni, a cominicare dal ‘transito regolamentato’ e dal servizio navetta che andrebbe implementato. Ma non c’è nulla ancora di scritto, nulla che ci faccia prefigurare un cambio di rotta riguardo alla pedonalizzazione. Spero nel buon senso del nuovo sindaco...".