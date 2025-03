Il dibattito sulla sanità e le carenze di personale

E pensare che fino alle dimissioni era stato un consiglio comunale “quasi“ tranquillo. La Consulta dei Giovani approvata all’unanimità (un solo voto contrario) e il macroargomento della sanità affrontato con tanti interventi costruttivi. Una discussione, quella su ospedale e medicina del territorio, richiesta dalla minoranza, ma che a detta di tutti è stata proficua.

Federico Scaramucci (Pd) ha aperto gli interventi: "Dispiace constatare che ci sono diverse criticità al momento: la carenza di personale, il pronto soccorso spesso sovraffollato, le dimissioni e il turnover dei primari, i lavori per l’adeguamento sismico fermi da anni. Ma lanciamo delle idee: rafforzare l’assistenza territoriale con più Case della Comunità, ampliare i servizi di telemedicina, migliorare l’accesso ai trasporti sanitari, digitalizzare la sanità e far partire il fascicolo sanitario elettronico".

Si focalizza sul centro di cure primarie Francesca Crespini (Futura): "Per oltre dieci anni è stata una eccellenza del nostro territorio. Ora è stata smantellata". Aggiunge Vincenzo Pompilio (Bene comune): "Abbiamo delle eccellenze che devono essere valorizzate: la nostra ambizione dev’essere potenziare il nosocomio, integrandolo con la costa ma creando delle eccellenze in qualche reparto con professionisti affermati e investimenti mirati".

Punta sul territorio Andrea Pazzaglia: "Bisogna far sì che farmacie, ambulatori e presidi rimangano. Tante persone non possono muoversi per cui ancor di più è necessario". Il sindaco ha rassicurato tutti ribadendo che "si iniziano ora a vedere i frutti della riforma regionale e che lui è sempre stato col fiato sul collo dell’assessorato alla sanità".

Giovanni Volponi