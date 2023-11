Il dietrofront di Natale. La pista di ghiaccio?. Non in largo Aldo Moro: "Erano tutti contrari"

La pista sul ghiaccio pensata per le festività natalizie in largo Aldo Moro, cambia destinazione. La decisione non è stata ancora formalizzata con un atto ufficiale da parte dell’amministrazione, ma già è in campo il piano ‘B’ perché si starebbe guardando a piazzale Matteotti dove gli spazi sono maggiori e non si deve nemmeno modificare la viabilità. E proprio la viabilità, fatta una sola eccezione, è quella che ha innescato un compatto ‘no’ da parte di tutti gli esercenti di piazzale Aldo Moro. L’unico parere favorevole arrivava dal titolare del cinema Astra. "Noi dobbiamo lavorare per aiutare i commercianti – dice l’assessore Francesca Frenquellucci – e non il contrario, per cui di fronte al no di tutti gli esercenti stiamo valutando un’altra soluzione e domani giovedì avremo in comune anche un incontro con le associazioni di categoria per valutare la situazione e le alternative".

Il ‘no’ è arrivato per la viabilità che viene stravolta?

"Non solo quello perché avevamo pensato di lasciare alcuni parcheggi per le persone che volevano andare in farmacia e comunque quelli che si perdevano nella piazzetta venivano recuperati lungo il lato destro di via Marsala che sarebbe diventata a senso unico".

Allora il problema dove stava?

"Tutti quanti hanno detto, anche alla luce dell’esperienza fatta con la ruota panoramica, che non ci sono stati vantaggi per le attività, ma disagi. E sotto questo profilo abbiamo ricevuto anche telefonate dai consiglieri di quartiere che si sono dichiarati contrari alla pista del ghioccio in largo Aldo Moro".

In soccorso ai commercianti della piazzetta, si sono aggiunti anche alcuni esercenti di via Rossini a partire da Silvana Ratti, la titolare della nota boutique che negli ultimi giorni è andata a confrontarsi anche con i ‘protestanti’ dando il suo appoggio.

Le associazioni di categorie tendono a spingere l’amministrazione per tornare all’antico e cioè la piazza, ma l’assessore Frenquellucci dice: "Non è possibile perché verrà montato in piazza un grande palco per ospitare la trasmissione CaterPillar la notte di Capodanno. Ma non solo questo perché sono previste una ventina di ‘casette’ nelle quali verranno ospitati cibo e artigianato locale. Inoltre sono previsti anche tre gazebo dove verranno organizzati giochi per i bambini. Insomma la piazza è da escludere".

La Frenquellucci non lo dice ma è possibile che il grande palco possa sopravvivere alla notte di Capodanno anche perché si parte con Pesaro capitale della Cultura.

m.g.