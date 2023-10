Il direttore Benedetti: "Pendolarismo aumentato, corse spesso raddoppiate"

Direttore Massimo Benedetti, come mai il 50 per cento dei passeggeri viaggia in piedi verso Urbino e viceversa?

"Il nostro obiettivo è quello di far viaggiare tutti seduti, ma è ovvio che non sempre è possibile".

Detto questo, perché non ci sono i posti a sedere?

"Andiamo per ordine. Esaminiamo i fatti. Dopo il covid è cambiato tutto. E’ esploso il pendolarismo universitario che prima era concentrato solo nelle giornate del lunedì e del venerdì. Adesso gli studenti prendono il bus tutti i giorni".

Sembra dispiaciuto

"Tutt’altro, per la nostra azienda è vitale un trend di questo tipo. Ci permette di programmare e di potenziare le corse".

Ma succede il contrario: gli studenti protestano perché è sparita la corsa veloce detta Speedy da Pesaro a Urbino e i bus attuali sono tutti sovraffollati, senza contare il costo del biglietto a 3.90 euro che non è una passeggiata di piacere.

"Partiamo dal biglietto: è rimasto identico all’anno scorso e il costo non lo stabilisce certo Adriabus ma la Regione. Guardiamo poi le corse. Sembrerà strano ma oggi abbiamo una corsa da e per Urbino ogni mezzora, corse che ovviamente toccano tanti altri paesi per dare un servizio a tutti".

Se ci sono le proteste significano che quel servizio non è all’altezza delle aspettative.

"A volte i posti a disposizione non sono sufficienti rispetto alla domanda. Per questo, rafforziamo le corse affollate con altri mezzi straordinari, pronti in deposito o già presenti al capolinea di Urbino, a porta Santa Lucia. Partono uno o due bis nei momenti con più affollamento". Lo decide lei al momento?

"No, abbiamo del nostro personale sia a Urbino che a Pesaro che valuta di far partire immediatamente altri mezzi come supporto".

La corsa Speedy sembrava andare bene e non c’era affollamento. Ora sì malgrado le corse ogni mezzora. Ci deve essere una spiegazione"

"Sì: la scelta delle persone di viaggiare in autobus e l’aumento del pendolarismo universitario che, immagino, sia dovuto a decisioni di carattere economico. Ma ricordiamoci: con la Speedy avevamo 8 corse giornaliere, ora sono diventate 30".

Quanti viaggiatori avete ogni anno?

"Le nostre statistiche ci dicono che salgono ogni anno sui mezzi di Adriabus non meno di 12 milioni di persone. Il 50 per cento sono sulla tratta Pesaro-Urbino".

Per far capire bene ai vostri utenti, quanti posti a sedere ha un autobus?

"Se parliamo di mezzi da 12 metri, quelli che generalmente fanno la corsa da e verso Urbino, abbiamo 52 posti a sedere e 25 in piedi. I mezzi da 15 metri, hanno alcune variazioni di posti in più".

Siete a corto di autisti?

"Sempre ed è una vera emergenza. Non ci sono. Noi siamo pronti ad assumere, dopo verifica tecnica attitudinale, almeno 15 candidati".

Non si presentano o vanno via subito?

"Spesso si dimettono".

Perché, forse lo stipendio è troppo basso?

"Si parte da 1300 euro netti fino a 16001700 euro con 10 anni di anzianità".