"Il direttore dell’Ast nemmeno risponde ai nostri inviti"

"Il direttore dell’Ast non ha mai nemmeno risposto ai nostri inviti". A dirlo sono i componenti di maggioranza della commissione consiliare ‘politiche sociali’: la presidente Maruska Palazzi e i consiglieri Sabina Alessandroni, Romina Dominici e Agostino Vastante. "Nonostante gli inviti formali e l’opportunità di scegliere la data dell’incontro", dicono, Carelli non si è mai fatto vivo.

"Considerando com’è andata a finire la questione dell’Rsa Tomasello, dove risiedono persone con disabilità grave, che verrà trasferita all’Apsella, contrariamente ad accordi scritti tra Regione, Comune ed Asur/Ast e a quanto sempre detto alle famiglie – aggiungono – la presidente auspica di ricevere risposte chiare e dettagliate sulle tante questioni aperte.

Si chiedono notizie al direttore relative al centro autismo su cui ancora, tramite giornali, si conosce solo l’ipotesi di una nuova sede ma da ricostruire completamente, sapendo che le risorse già a disposizione dell’Ast non sono sufficienti per tale nuova struttura; si chiederà l’illustrazione dell’atto aziendale che, al momento, la maggioranza ha ricevuto solo dai sindacati; si chiederà il perché dei ritardi sull’avvio dei lavori al nuovo ospedale;

si affronterà il problema della carenza di medici nei reparti di salute mentale, visto che anche la dottoressa Maria Elena Ridolfi, referente del Centro di salute mentale, chiamata in Commissione più volte non si è mai presentata; e, ovviamente, si chiarirà la questione della nuova sede per il centro Gabbiano in ragione del fatto che la titolarità del servizio è di esclusiva responsabilità dell’Ast e dunque anche l’individuazione di una sede idonea; infine si cercherà di avere notizie sull’abbandono del San Benedetto da parte della Regione. Ci sembra un programma corposo, che la Commissione intera avrà certamente piacere di affrontare. Vediamo chi è che diserta di nuovo".