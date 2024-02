"Il disordine mondiale". Ne parla D’Alema

Sarà incentrato su ‘Il disordine mondiale’ il dialogo tra Massimo D’Alema e Marco Tarquinio in programma oggi a Palazzo Ciacchi, alle 21. L’iniziativa si inserisce nella rassegna ‘Incontri capitali’ che arricchisce il calendario della Capitale Italiana della Cultura ed è organizzata in collaborazione con Passaggi Cultura, promotrice di Passaggi festival. "Un incontro - si legge in una nota - tutto dedicato alla parola e alle riflessioni sull’attualità con la partecipazione di due voci significative. Massimo D’Alema, tra i volti più noti della politica italiana, nel 1989 è tra i giovani dirigenti della "svolta" che con Achille Occhetto, trasformano il Pci in Partito democratico della sinistra (Pds), del quale è poi eletto segretario nazionale. Ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dal 1998 al 2000 e nel 2006, con il Governo Prodi, è stato nominato vicepresidente e ministro degli Esteri. Attualmente è presidente della Fondazione Italianieuropei fondata insieme con altre personalità della politica e della cultura tra le quali Giuliano Amato e Carlo Azeglio Ciampi. Prima di Pesaro D’Alema sarà ad Urbino per visitare dalle 17 la mostra dedicata a Paolo Volponi a Palazzo Passionei (via Veterani). A Pesaro, con lui, dialogherà il giornalista Marco Tarquinio, esperto di politica interna e internazionale: ha lavorato per il settimanale ‘La Voce’ e per diversi quotidiani tra i quali ‘Avvenire’, giornale del quale è ancora editorialista e che ha diretto per 14 anni. Già consultore del pontificio Consiglio delle comunicazioni sociali, è vicepresidente della Società Dante Alighieri. Gli sono stati attribuiti, tra gli altri, i premi "Valerio Volpini", "Eugenio Montale" e "Ignazio Silone".